Birgit Minichmayr und ihre zwei Berlinale-Filme Tanz auf rohen Eiern

Unterstinkenbrunn, toll, den Ortsnamen gibt es im Weinviertel wirklich. Und auch die nachts leuchtende Riesenzwiebel, die den Kreisverkehr ziert, um den die Titelheldin in „Andrea lässt sich scheiden“ kurvt. Die Dazuerfindungen des Setdesigns halten sich in der zweiten Regiearbeit des Kabarettisten Josef Hader sehr in Grenzen, erzählt Birgit Minichmayr, die die Dorfpolizistin Andrea spielt. „Das sind so Bürgermeisterverwirklichungen, den Kreisverkehr von einem Künstler gestalten zu lassen.“