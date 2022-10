„Black Adam“ im Kino Gott des Gemetzels 

Anders als Christian Bale oder – wer erinnert sich nicht? – George Clooney muss man Dwayne Johnson nicht erst in einen nipplesuit stecken, um seinen Pectoralis Majorum zu akzentuieren. The Rock verfügt, vor allem oben rum, auch ohne Kostüm über eine Superhelden-Physis. Darum schien die Rechnung „Dwayne Johnson + Superheld“ auch eine sichere Rechnung, die „Black Adam“ zum Selbstläufer machen sollte. Mit seiner monetären Performance ist Johnson in Hollywood gewissermaßen der letzte Boxoffice-Superheld, abgesehen vielleicht von Tom Cruise, der seine Stunts ja ebenfalls selbst ausführt.

Das Studio DC hat mit seinen Superhelden Probleme

Und Warner hat einen Erfolg bitter nötig, man tut sich mit seinem „DC Extended Universe“ immer noch schwer. Erst der Ärger um Zack Snyders „Justice League“-Version, dann der Flop mit Robert Pattinsons „The Batman“, schließlich im Sommer der Rückzug des abgedrehten „Batgirl“.

Da kommt eine wandelnde Gelddruckmaschine wie Johnson gerade richtig, mit „Black Adam“ lastet die Zukunft des Studios auf seinen breiten Schultern. Johnsons kindliche Freude an seinen Filmprojekten ist immer noch ansteckend, sie konnte zuletzt allerdings auch nicht immer die Qualität seiner Filme – „Jungle Cruise“, nach einer Freizeitpark-Attraktion; „Red Notice“, offenkundig basierend auf einem Netflix-Algorithmus – gutmachen.

Dass „Black Adam“ nach diversen coronabedingten Verzögerungen nun drei Wochen vor „Black Panther: Wakanda Forever“ von der Konkurrenz Marvel in die Kinos kommt, ist wohl kein Zufall. Es erweist sich nun allerdings als Bürde. Produzent Kevin Feige, sozusagen der Torwächter des „Marvel Cinematic Universe“, hat immerhin verstanden, wie man ein disparates Konglomerat von Geschichten und Figuren in ein kohärentes Erzähluniversum überführt.

„Black Adam“ hingegen ist DCs erneuter Versuch, eine Gruppe von Superheld:innen aus dem Hut zu zaubern – die Original-Supergroup Justice Society, Vorläufer der Justice League. Dass Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) und Doctor Fate (Pierce Brosnan) allesamt keine Vorgeschichten bekommen, zeigt aber, wie wenig man bei DC aus den Fehlern der „Justice League“-Filme gelernt hat. Man dachte vermutlich, dass Johnson das Ding schon irgendwie wuppen würde, er hatte den Film schon vor fast zehn Jahren zu seinem Herzensprojekt erklärt.

Aber das Kalkül hinter „Black Adam“ ist so durchsichtig, dass man mit seinem Hauptdarsteller und Produzenten fast ein wenig Mitleid haben kann. Erst recht im Kontrast zu „Black Panther“, der seine Prämisse – der erste afrikanische Superheld – tatsächlich mit so viel kulturellem Kapital aufladen konnte, dass er zum gamechanger in Hollywood wurde. Black Adam, eine der ambivalenteren Figuren im DC-Kosmos, ist der Sohn eines Sklaven im quasi-ägyptischen Königreich Kahndaq im dritten Jahrtausend vor Christus. Ihn nun als ersten afrikanischen Superhelden im „DC Extended Universe“ zu etablieren, wirkt eher wie eine überhastete Reaktion auf Marvel.

Black Adam (Dwayne Johnson) und Hawkman (Aldis Hodge), der Anführer der Justice Society, mano a mano. © Foto: Warner Bros.

Und so sieht der Film auch aus, angefangen bei den katastrophalen CGI-Sequenzen, gegen die selbst die immer generischeren Massenszenen in heutigen Blue-Screen-Blockbustern noch wie niederländische Landschaftsmalerei aussehen. Produzent Hiram Garcia hat die Verzögerungen auch damit erklärt, dass sich durch die Pandemie in den großen VFX-Studios die Filme stauten. „Black Adam“ sieht nun über weite Strecken so aus, als hätte man ihn so schnell wie möglich durch die digitale Postproduktion gepusht, damit er noch vor „Black Panther: Wakanda Forever“ in die Kinos kommt. Selbst den Verantwortlichen bei Warner dürfte früh klar gewesen sein, dass danach niemand mehr über „Black Adam“ reden würde.

Die größte Enttäuschung ist – abgesehen vom lächerlichen Drehbuch mit seinen gequält-witzigen Dialogen – das world building von Genre-Handwerker Jaume Collet-Serra, der sich einen Namen gemacht hat als Regisseur für die geriatrischen Action-Vehikel für Liam Neeson. „Black Panther“ hat seine kulturelle Relevanz ja nicht zuletzt aus seiner Liebe zum Detail bezogen: Lokalkolorit, Sprachen beziehungsweise Dialekte und Kostüme, kurz: eine Haptik von dem Fantasieort Wakanda. Dagegen ist Kahndaq ein Nicht-Ort, ohne Spezifik, ohne ein Gefühl für die Besonderheit der nordafrikanischen Kultur. Das Kahndaq der Gegenwart sieht aus eine typische Stadt im Mittleren Osten, okkupiert von einer westlichen Armee, die die Bevölkerung unterdrückt.

Macht ziemlichen Wirbel: Cyclone (Quintessa Swindell), jüngster Zuwachs im „DC Extended Universe“. © Foto: Warner Bros.

Die Rückkehr vom mythischen Helden Black Adam, dem eine überlebensgroße „Freiheitsstatue“ im Stadtzentrum gewidmet ist, weckt die Hoffnung der Unterdrückten. Dummerweise ist der Wiederauferstandene kein Freiheitskämpfer, sondern ein bluthungriger Rachegott. Die Justice Society – noch so eine Gruppe von Kolonisatoren, wenn auch in diverser Besetzung (unter anderem der non-binären Held:in Cyclone) – wird nach Kahndaq abberufen, wobei die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt wird. Aber lange nicht mehr waren Schlachtszenen so unorganisiert und ermüdend wie in „Black Adam“.

Selbst Dwayne Johnsons ungemein ausdrucksstarke Augenbraue, stets ein sicherer Indikator für den Ironie-Modus, kann dieses Chaos von einem Film nicht retten. Die Darsteller of color spielen bis auf Sarah Shahi als Archäologin und Widerstandskämpferin Adrianna und ihren nervig-vorlauten Sohn Amon (Bodhi Sabongui) nur Nebenrollen. Auch Johnsons Besetzung als pharaonenhafte Halbgottheit ist so fragwürdig wie zumindest interessant. Lange hat Johnson seine Herkunft (sein Vater stammt aus Samoa) in seinen Filmen nicht thematisiert; dass er nun den Black Adam gibt, ist vermutlich auch dem Zeitgeist geschuldet.

Dass die Hoffnungen auf „Black Adam“ bei Warner nicht allzu groß sind, zeigt sich schon darin, dass im Abspann ein alter Held der Justice League reaktiviert werden muss. Es ist ein Fan-Service, der aber auch ein Hintertürchen offen hält.

