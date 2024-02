„Black Kappa“ 46-jährig gestorben „Dickes B“ brachte Berliner Reggae-Sänger Tevon Gutzmore den Durchbruch

Der Reggae-Sänger Tevon Gutzmore, dessen Künstlername „Black Kappa“ lautet, ist am 23. Januar im Alter von 46 Jahren überraschend in Berlin gestorben. Als Ursache wird Herzversagen angegeben. Seinen ersten großen Auftritt hatte der gebürtige Jamaikaner 2001 mit der Berliner Band Seeed als Gast beim Song „Dickes B“, der in ganzer Länge „Dickes B (feat. Black Kappa)“ heißt.

Dieser machte ihn auch außerhalb der Reggae-Szene bekannt. Sein Gesicht war als erstes im Video der künftigen Berlin-Hymne zu sehen. Darin kündigt er die Berliner Band im Kreolisch seiner Heimat Jamaika an. Im Laufe des Songs besingt er für eine Minute die „paradiesische“ Berliner Reggae-Szene und schwärmt von Clubs und Reggae-DJs.

Freunde und Familie sammeln nun Geld für Gutzmores Beisetzung und um seine Mutter und Schwester aus Jamaika zur Beerdigung nach Berlin zu holen. Benötigt werden 11.000 Euro, zu den Spendern gehören bereits bekannte Musiker wie DJ Barney Millah.

Gutzmore arbeitete bereits in den 1990ern als DJ, schon sein Vater war Plattenaufleger mit Soundsystem auf einem Wagen – ein Modell, das später auf der Loveparade Schule machen sollte. Nach seinem Erfolg mit „Dickes B“ brachte Gutzmore eine eigene Single heraus, mit dem Titel „Party on“. Das dazugehörige Video entstand in Berlin, Nizza und den Schweizer Bergen bei Minustemperaturen. Das hielt die Tanzenden jedoch nicht ab.