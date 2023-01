Brecht „aufleben lassen“ Augsburg feiert 125. Geburtstag von Bertolt Brecht

Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert Augsburg den 125. Geburtstag des Schriftstellers Bertolt Brecht (1898-1956). Die Geburtsstadt des Dichters plane die Weltpremiere einer Vertonung, die digitale Wiederauferstehung des Jubilars, Gastspiele und ein Schiffschaukel-Fest, teilte die Stadt am Freitag mit.

Bertolt Brecht sei einer der größten Söhne Augsburgs und habe seine Spuren in der Stadt auf vielfältige Art hinterlassen. Dem wolle man im Jubiläumsjahr gerecht werden und Brecht „in unserer vielfältigen Stadtgesellschaft aufleben lassen“, sagte der Augsburger Kulturreferent Jürgen Enninger.

Ab Februar starte in Brechts Geburtshaus ein „Artists in Residence“-Programm. Erster Gast sei in Anlehnung an Brechts eigene Exil-Erfahrung die Moskauer Theaterregisseurin Anastasia Patlay, die sich derzeit in Spanien im Exil befinde.

Zudem werde 2023 mit der Sanierung des Museums im Brechthaus begonnen. Ziel sei die Wiedereröffnung mit neugestalteter Ausstellung zum 70. Todesjahr Brechts 2026. Das Staatstheater Augsburg veranstalte ab 4. Februar eine Festwoche unter dem Titel „Bier mit Bert“.

Bertolt Brecht war am 10. Februar 1898 in Augsburg zur Welt gekommen. Zu seinen bekanntesten Werken zählt die „Dreigroschenoper“. Der Schriftsteller floh am 28. Februar 1933 vor den Nationalsozialisten zunächst ins europäische Ausland, 1941 dann in die USA. 1948 kehrte Brecht nach Deutschland zurück, lebte und arbeitete in Ost-Berlin, wo er am 14. August 1956 starb. (epd)

Zur Startseite