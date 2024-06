Bühnen-Tipps für Berlin Nostalgische Operette, Ramba Zamba Theater und Start der Open-Air-Saison

Die DRR ist nicht tot zu kriegen, zumindest nicht auf den Theaterbühnen der Republik. Regisseur Axel Ranisch hat für die Komische Oper die Operette „Messeschlager Gisela“ wieder aufleben lassen und belässt dabei die Handlung in ihrer Zeit vor dem Mauerbau. Den Blick zurück richten auch weitere Bühnen-Events dieser Woche: eine Hommage an die Tänzerin Valeska Gert oder eine Komödie von Ödön von Horvath aus dem Jahr 1926, eine Satire auf eine Gesellschaft im Untergang, bevor es mit Shakespeare endlich auf die Sommer-Open-Air-Bühne geht!

1 Messeschlager Gisela (Komische Oper)

„Messeschlager Gisela“ in der Komischen Oper im Zelt am Roten Rathaus. © Jan Windszus Photography/Jan Windszus Photography

Wenn er die Ohrwürmer aus Gerd Natschinskis Operette „Messeschlager Gisela“ hört, denkt Regisseur Axel Ranisch an Silvesterabende mit seinen Großeltern in Ost-Berlin. Da saßen sie in feiner Kleidung vor dem Fernseher und begingen mit einem Reigen beschwingter Melodien festlich den Jahreswechsel. Das „Heitere Musiktheater“, wie neue Operetten in der DDR hießen, spielte auf den Bühnen der sozialistischen Republik eine große Rolle, auch weil hier reale Probleme humorvoll zum Thema gemacht wurden.

„Messeschlager Gisela“ ist besonders interessant, weil der Chef des Textilbetriebs VEB Schick kurz vor der Leipziger Modemesse 1960 erkennen muss, dass seine Mitarbeiterin Gisela viel bessere Kleider entwerfen kann als er. Allerdings bietet ein Modebetrieb als Handlungsort dem Kostümbildner Alfred Mayerhofer einen willkommenen Anlass, in die Vollen zu gehen, denn Ranisch belässt die Handlung in ihrer Zeit vor dem Mauerbau, als die Teilung Deutschlands noch nicht unüberbrückbar schien.

Messeschlager Gisela Komische Oper, Sa 8.6., Mi 12.6., 20 Uhr und weitere Termine bis So 7.7. Tickets 12-94 Euro.

2 Ein Tanz für Valeska Gert (Tanzfabrik Berlin)

Die Tänzerin Valeska Gert. © Getty Images/Ullstein Bild

„Ich bin eine Hexe“ nannte Valeska Gert ihre 1968 erschienene Autobiografie, in der sie ihr wildes Leben erzählt. Als Gertrud Valesca Samosch 1892 in Berlin geboren, war sie eine der Begründerinnen des Grotesktanzes und der Tanzpantomime. Gert war eine der bekanntesten, aber auch umstrittensten Tanz-Avangardistinnen der Weimarer Republik. „Ein wüster Knallbonbon“, nannte sie der Kritiker Fred Hildenbrandt 1928 im „Berliner Tageblatt“.

Sie tanzte den Tod oder Berlins Straßenverkehr, setzte auch ihre Stimme ein. Von den Nazis als „entartet“ diffamiert, ging sie ins Exil und kehrte nach dem Krieg zurück. Die brasilianische Transkünstlerin Fernanda Silva begibt sich in ihrer Hommage „Ein Tanz für Valeska Gert“ auf ihre Spuren. Erinnerungen an die eigene Herkunft und Biografie überschneiden sich mit dem Leben und Werk dieser Ikone.

Tanzfabrik Berlin Do/Fr 6./7.6., 19 Uhr 10-25 Euro (Pay what you can)

3 Zur schönen Aussicht (Ramba Zamba Theater)

„Zur schönen Aussicht“ von Ödön von Horváth. © Phillip Zwanzig/Phillip Zwanzig

Die Aussichten für die Gäste im Hotel „Zur schönen Aussicht“ sind alles andere als schön. Strasser, ein abgedankter Offizier, ist Direktor des heruntergekommenen Hauses. Geld hat hier keiner mehr, sie halten sich mit Tricksereien über Wasser. Einzig Baronin Ada Freifrau von Stetten ist solvent.

In diese apathische Gesellschaft platzt Christine, die Ex-Geliebte von Strasser, die ein Kind mit ihm hat. Die Männer tun sich gegen sie zusammen, bis sie erfahren, dass Christine reich geerbt hat. Ödön von Horvarths Komödie aus dem Jahr 1926 ist eine Satire auf eine Gesellschaft im Untergang.

Ramba Zamba Theater Sa 8.6.. Di 11.6., Fr 14.6., Do 27.6., Fr 28.6., 19:30 Uhr 21 Euro, erm. 12 Euro

4 Internationales Roma-Theaterfestival

Das Internationale Roma-Theaterfestival findet vom 12.- 15.6. im Grünen Salon, der Volksbühne und im Ballhaus Ost statt. © Anastasia Atanasoska/Anastasia Atanasoska

Das Roma-Theater hat eine lange aber wenig bekannte Tradition. Berlin hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Standort für die künstlerische Selbstrepräsentation von Roma und Sinti entwickelt. So stellte die Volksbühne 2022 den Grünen Salon dem RomaTrial e.V. zum eigenständigen künstlerischen Betrieb zur Verfügung. Common Tongue ist nun das erste Internationale Roma-Theaterfestival in Deutschland.

In acht Performances aus Deutschland, Italien, Rumänien, Ungarn und Tschechien (Foto: Trauma Kink) sucht das Festival nach einer gemeinsamen Sprache und fragt: Was verbindet Roma miteinander, außer dem Hass ihnen gegenüber? Volksbühne, Grüner Salon und Ballhaus Ost, Mi 12.6.-Sa 15.6., Info: common-tongue.org

Volksbühne, Grüner Salon und Ballhaus Ost Mi 12.6.-Sa 15.6., Info und diverse Ticketpreise: common-tongue.org

5 Romeo und Julia, Fools in Love (Globe Berlin, Monbijou Theater)

Schein und sein: Spielzeit Globe. © Thorsten Wulff

Die Theaterhäuser gehen in den Saisonendspurt und die Open-Air-Bühnen beginnen ihre Spielzeit. In dieser Woche sind es gleich derer zwei. Das Globe Berlin in Charlottenburg (Foto oben) startet am 12. Juni unter dem Motto „Schein und Sein“ in seine sechste Spielzeit mit der Wiederaufnahme von Romeo und Julia. Die erste Premiere steht am 27. Juni mit Goethes „Urfaust“ in der Regie von Anselm Lipgens an. Dienstags spielen die „The Swingin’ Hermlins“.

Das Monbijou Theater in Mitte beginnt am 13. Juni mit der Skapespeare-Revue Fools in Lobe gefolgt von „Der Freibeuter“ (nach „The Rover“ von Aphra Behn) Der Montag ist der Impro-Show Theatersport gewidmet, die bis Ende September spielen.