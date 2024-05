Cannes und die Frauen The Fast and the Furiosa

Meryl Streep kann viele lehrreiche und unterhaltsame Geschichten aus ihrer fast 50-jährigen Karriere erzählen. Doch in diesem Jahr haben die Worte der mit drei Oscars erfolgreichsten und meistgeschätzten Hollywood-Schauspielerin ein ganz besonderes Gewicht. Schließlich gehört in diesen ersten Tagen in Cannes den Frauen die Bühne.

„Die größten Stars sind momentan die Frauen“, erzählt Streep – auf der Eröffnungsfeier bereits mit einer Ehren-Palme ausgezeichnet – am Mittwoch in einem Publikumsgespräch; gemeint sind damit aber nicht nur die diesjährige Jury-Präsidentin Greta Gerwig und ihr Film „Barbie“. Zu ihrer Zeit sei das noch anders gewesen: „Meine Rollen sind heute so denkwürdig“, sagte sie verschmitzt, „weil ich oft die einzige Frau in meinen Filmen gewesen bin.“

Und um Streeps Worten Gewicht zu verleihen, hat Festival-Chef Thierry Frémaux die 77. Cannes-Ausgabe dramaturgisch geschickt orchestriert. Dass die ersten Tage ganz im Zeichen der Frauen stehen, hat natürlich auch mit der in Frankreich zuletzt deutlich dringlicher geführten MeToo-Debatte zu tun. Frémaux, eigentlich kein Freund von „Quoten“, trägt seinen Teil dazu bei – indem er Streeps Lebenswerk würdigt und die französische Regiedebütantin Agathe Riedinger den Wettbewerb eröffnen darf.

Ein Regiedebüt eröffnet den Wettbewerb

Ihr Coming-of-Age-Film „Wild Diamond“ handelt von einer 19-jährigen Influencerin, die ihre Persönlichkeit – und ihren Körper – dem Ziel unterordnet, eine Rolle in einer Reality-TV-Show zu ergattern. Lianes (Malou Khebizi) rücksichtsloser, von Social Media geschulter Drive tut dem gelegentlich etwas altmeisterlich-betulichen Cannes-Wettbewerb gleich zu Beginn gut, auch wenn das vielversprechende Debüt Riedingers am Ende nur wenig nuancierte Einblicke in die Welt ihrer Hauptfigur zwischen Schönheitswahn und Selbstoptimierung erlaubt.

Die Dichte von „Themenfilmen“ gleich zu Beginn des Festivals ist leicht durchschaubar. Sie lenkt auch davon ab, dass in diesem Jahr nur vier Regisseurinnen im Wettbewerb ihre Filme zeigen. Cannes hat in den vergangenen sieben Jahren außer Reden und Flashmobs auf dem roten Teppich wenig dazu beigetragen, dass die französische Filmbranche im selben Maße wie Hollywood Lehren aus den MeToo-Enthüllungen gezogen hat.

Judith Godreche (Mitte) setzt auch auf dem roten Teppich mit ihrem Kurzfilm „Me Too“ ein Zeichen. © REUTERS/STEPHANE MAHE

Am Dienstag erhoben neun Frauen im Magazin „Elle“ Anschuldigungen gegen den französischen Produzenten Alain Sarde, der unter anderem mit Roman Polanski, Jean-Luc Godard und Bertrand Tavernier gearbeitet hat.

Zwar wies Sarde über seinen Anwalt alle Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs entschieden zurück, doch der Artikel könnte der Beginn einer weiteren Welle von Enthüllungen werden, auf die sich das Festival schon eingestellt hat. Sardes Name soll aber nicht auf der Liste mit zehn Tätern stehen, deren Veröffentlichung während des Festivals angekündigt worden war.

Ein MeToo-Kurzfilm und eine wortkarge Rächerin

Am Mittwochabend kam es dann im Festival-Palais zu einem kuriosen Doppel: Während im Grand Théâtre Lumière die Weltpremiere von George Millers oktanhaltigem Female-Revenge-Blockbuster „Furiosa: A Mad Max Saga“ Weltpremiere feierte, zeigte Judith Godrèche nebenan im Debussy-Saal zur Eröffnung der Nebenreihe Un Certain Regard ihren 17-minütigen Kurzfilm „Moi Aussi“ („Me Too“). Die Schauspielerin war Anfang Februar, eher unfreiwillig, zur neuen Stimme der französischen MeToo-Bewegung geworden, nachdem sie ihrem ehemaligen Partner, dem Arthouse-Regisseur Benoît Jacquot, sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatte.

Mit George Millers Actionfilm „Furiosa: A Mad Max Saga“ ging das Festival oktanhaltig los, © dpa/Courtesy of Warner Bros. Picture

Daraufhin, so Godrèche, meldeten sich bei ihr Tausende von Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten; sie kommen nun in einer vielstimmigen Massen-Choreografie für „Moi Aussi“ zusammen. Ihr Film ist ein eindrucksvolles, wenn auch in seinen filmischen Mitteln mitunter arg prätentiöses Zeichen der Solidarität. Frauen, die den Mut hatten, ihre Geschichten zu erzählen, wurden in Frankreich lange nur als vereinzelte Stimmen wahrgenommen. Godrèche hat sie nun zu einer Bewegung mit vielen Gesichtern und Erfahrungen zusammengeführt.

Solidarität hat in „Furiosa: A Mad Max Saga“, dem nicht nur an der Croisette schwer antizipierten Prequel zu George Millers „Mad Max“-Reboot, hingegen keinen Platz. Der Planet ist nach einer globalen Katastrophe verdorrt, die Ressourcen sind knapp und hart umkämpft, es herrscht das Recht des Stärkeren. Mit „Fury Road“ hatte der australische Regisseur dreißig Jahre nach seinem letzten „Mad Max“-Film ein eigentlich aus der Zeit gefallenes Franchise furios wiederbelebt.

Großer Knall zum Auftakt

Die ambitionierte Mischung aus Blockbuster und Konzeptfilm wurde bei der Premiere in Cannes 2015 als Erneuerung des Actionkinos gefeiert – nicht zuletzt, weil die mit Mel Gibson bekannt gewordene Titelfigur zugunsten der von Charlize Theron gespielten Furiosa in den Hintergrund trat. Eve Ensler, die Autorin der „Vagina-Monologe“, hatte Miller beim Drehbuch beraten.

„Furiosa: A Mad Max Saga“ setzt die Tradition des „Big Bang“ zum Festivalauftakt fort: als denkbar lautester gemeinsamer Nenner von Kunst und Kommerz. Miller und sein Ko-Autor Nico Lathouris erzählen die Vorgeschichte von Therons Figur, in fünf Kapiteln und über einen Zeitraum von 15 Jahren. Wie häufig bei Prequels wird dabei zunächst viel Zeit fürs world building aufgewendet, bis der Film nach etwa einer Stunde in Fahrt kommt. Ist „Furiosa: A Mad Max Saga“ aber erst mal ins Rollen gekommen, entwickelt der Film die Wucht eines Bullet Trains, inklusive eines ohrenbetäubenden Sounddesigns.

Der Film Furiosa: A Mad Max Saga USA 2024. Regie: George Miller. Buch: George Miller, Nico Lathouris. Mit Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Lachy Hulme, Nathan Jones. 148 Minuten. Deutscher Kinostart: 25. Mai

Als Kind wird Furiosa vom Grünen Ort der vielen Mütter von dem Warlord Dementus (Chris Hemsworth) entführt, der ihre Mutter tötet und das Mädchen jahrelang wie ein Haustier hält. Auf ihrer Odyssee landet die heranwachsende Furiosa, jetzt gespielt von Anya Taylor-Joy, schließlich in der Stadt der heiligen Motoren von Immortan Joe ( Lachy Hulme), der mit seinen „War Boys“ die drei wichtigsten Außenposten in dem Niemandsland kontrolliert: die wasserspendende Zitadelle, eine Ölraffinerie und die „Kugelfarm“.

Um diese Stützpunkte einer vergangenen Zivilisation entspinnt sich ein Krieg, in dem Furiosa nur von einem Gedanken getrieben ist: Rache für den Tod ihrer Mutter. Als sie schließlich den Auftrag erhält, mit ihrem neuen Weggefährten Praetorian Jack (Tom Burke) einen gepanzerten Sattelschlepper voller Nahrungsmittel durch die Wüste zu fahren, kommt sie ihrem Ziel so nah wie nie zuvor.

„Furiosa: A Mad Max Saga“ kommt dem Ideal eines perfekten Kinos, das aus reiner Bewegung zu bestehen scheint – reduziert auf Form und Funktion, mit einem Minimum an Erzählung –, auf bewundernswerte Weise nahe. Die Bilder von Kameramann Simon Duggan gleichen digitalen Skulpturen, die wie Projektile über die Leinwand schießen.

Sie stellen sozusagen die Erweiterung der Musclecars und gepanzerten Fahrzeuge dar, in denen sich die Protagonisten fortbewegen. Miller geht dabei mit dem heiligen Ernst eines Kinovisionärs vor, der sich der Absurdität der Geschichte – feuerspeiende Gitarren und Heavy-Metal-Masken – aber in jeder Szene bewusst ist. Furiosa ist von degenerierten Kriegern umgeben; Hemsworths Figur heißt immerhin Dementus und hat sich einen Plüschteddy auf den Rücken geschnallt. Nur folgerichtig, dass sie sich irgendwann zur Imperatorin Furiosa aufschwingt.

Dieser martialisch aufgebrezelte Feminismus, mit einer Heldin, die buchstäblich aus dem Feuer geboren wird, ist vielleicht aber auch der passende Auftakt für einen Festival-Jahrgang, der noch nach Wegen sucht, sich den drängenderen Fragen zum Stand der Filmkultur zu stellen. Cannes gibt sich nun mal als eskapistischer Ort: Nach dem roten Teppich ist vor dem roten Teppich.