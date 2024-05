Caroline Wahls neuer Roman „Windstärke 17“ Wutklumpen im Bauch

Die exakt 22 Bahnen, die ihre Schwester Tilda immer geschwommen ist, waren nie etwas für Ida: „Ich kann nicht mitzählen, weil mein Kopf nicht funktioniert, wenn ich schwimme.“ Das mag jetzt nicht weiter wichtig sein, zumal Ida sowieso lieber im Meer schwimmt. Aber Tildas 22 Bahnen haben natürlich ihre Signalwirkung gerade auch außerhalb dieses neuen Romans von Caroline Wahl.

Denn „22 Bahnen“ heißt das Debüt der 1995 in Mainz geborenen Schriftstellerin, das vor einem Jahr veröffentlicht wurde und sich überraschend zu einem der erfolgreichsten Bücher des vergangenen Jahres entwickelte. Darin erzählt Tilda die Geschichte ihres jungen Lebens, letztendlich die einer dysfunktionalen Familie: die Mutter Alkoholikerin, der Vater lange weg. Und Tilda, die Mathematik studiert, kümmert sich hauptsächlich um ihre gut ein Jahrzehnt jüngere Schwester, mehr noch als um die Mutter.

Zum Buch Caroline Wahl: Windstärke 17. Roman. Dumont, Literaturverlag, Köln 2024. 255 Seiten, 24 €. © DuMont

Es war vor allem der Sound von „22 Bahnen“, der dem Roman zu seinem Bestsellererfolg verhalf, der Ton, in dem Tilda von ihrer Lebensunbill erzählt: authentisch, unverstellt, ohne Lamento, warmherzig, auf Anhieb für sich einnehmend.

Im Grunde gilt dasselbe für Wahls jetzt recht flott erschienenen Romannachfolger „Windstärke 17“, den man als Fortsetzung von „22 Bahnen“ verstehen kann. Die Ich-Erzählerin dieses Mal: Ida, eben jene viel jüngere Schwester von Tilda, die lange aus dem Haus ist, in Hamburg als Mathematikprofessorin arbeitet und mit ihrem Mann Viktor zwei Kinder hat, die fünf Jahre alten Zwillinge Niko und Vana.

„Windstärke 17“ beginnt damit, dass die Mutter gestorben ist und nun auch Ida ihr Zuhause verlässt; die Wohnung hat sie gekündigt. Ida ist voller Schuldgefühle, womöglich nicht genug für die Mutter getan und deren Tod verhindert zu haben, und sie weiß eigentlich nicht, wohin sie soll.

Was sie weiß: nicht zu ihrer Schwester. Sie hat Tilda seit dem Tod der Mutter blockiert: „Ich weiß noch nicht mal, warum ich so zugemacht habe, warum ich so kacke bin zu ihr. Aber da ist so ein Wutklumpen in meinem Bauch, der Besitz von mir ergreift und Tilda anfaucht.“ Dieser „Wutklumpen“ will nun auch nicht nach Hamburg, auch wenn das Alleinsein schwerfällt und Ida sich danach sehnt, „sich von Tilda bemuttern zu lassen.“

Ins Offene schwimmen

Ida fährt nach Stralsund und dann mit dem letzten Zug nach Rügen, ins Ostseebad Binz. Hier erfüllt sich gewissermaßen Idas Romanschicksal, hier kann sie zum einen jeden Tag in ihrem, ihr gemäßen natürlichen Element sein, dem Wasser. Als „krass schön“ empfindet sie es, „ins Offene, Weite zu schwimmen, gegen die Wellen, die sich nie so bewegen, wie man denkt. […] Das Wasser und ich eine Einheit.“ Zum anderen findet Ida Aufnahme bei einem alten Ehepaar, das sich um sie kümmert. Und die große Liebe ist ebenfalls im Rügen-Paket.

Was Ida auf Rügen widerfährt, wirkt märchenhaft und etwas kitschig, von den so zuvorkommenden Ersatzeltern bis hin zu Leif, einem bekannten DJ, in den sie sich verliebt, bei allen Widerhaken, die diese Begegnungen haben, allen Irritationen, die sie begleiten. Und ganz ohne familiäre Probleme und bedrohliche Krankheiten und andere Schwierigkeiten kommt das weitere Romangeschehen auch nicht aus; manchen Durchhänger gibt es überdies, etwa wenn Ida per Google sehr detailliert in Erfahrung bringt, was Metastasen sind und eine Chemotherapie für Wirkungen und Nebenwirkungen hat.

Popkulturell verfeinert

Und trotzdem: Der Sound von Idas Erzählstimme setzt sich wie der von Tilda in „22 Bahnen“ abermals fest. Wahl versteht sich auf Dialoge, auf Redundanzen von Gedanken und gesprochenen Sätzen. Das Ich, das nach dem Doppelpunkt spricht, wirkt nie störend, genauso wenig wie die Dialogsätze der anderen Figuren.

Idas Perspektive ist eine gekonnt und glaubhaft eingeschränkte, sie wird nicht überladen mit gesellschaftspolitischen Diskursen. Es herrscht hier die authentische Bild- und Gedankenwelt einer Anfang Zwanzigjährigen vor, deren Kindheit noch nachwirkt und die popkulturell schon auf der Höhe ist, ohne dem Nachtleben über die Maßen zu huldigen.

Dass sie auch schreibt, und zwar an einem Roman, nachdem sie schon ein paar Literaturwettbewerbe gewonnen hat, das konnte sich Caroline Wahl anscheinend nicht verkneifen.

Vermutlich ist es diese Erzählung mitten-aus-dem-postpubertären-Leben und der Verzicht auf eine sonstige moderne Problematik, der Wahls Erfolg ausmacht, die Unterkomplexität ihrer Sujets.

Mit ihrer Herkunft aus einer dysfunktionalen Familie, mit der Liebe und mit der Unterstützung einer Frau im Kampf gegen den Krebs hat eine junge Frau genug zu tun, und Wahl hat sicher auch einmal Felix Kummers allerletztes Solostück gehört. Nach dessen Devise verfährt sie in „Windstärke 17“: „Dein Leben liegt in Scherben, dein Haus steht in Flammen, aber alles wird gut, fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut“.