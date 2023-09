Causa Generalshotel Nicht unsere, nicht eure, sondern unsere Geschichte

In vier Tagen sollen die Bagger zuschlagen. Dabei hat nun endlich auch Berlin Position gegen den Abriss des „Generalshotels“ auf dem Flughafengelände Schönefeld bezogen, in Person seines Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner. Gut so, weiter so. Nun müssen nur noch der Bundesfinanzminister und die Flughafenverwaltungen überzeugt werden – das sollte doch möglich sein. Meinen auch diejenigen, die sich seit Wochen in einem allenfalls mit den Protesten gegen den Abriss des Palastes der Republik oder des Berliner „Ahornblatts“ vergleichbaren Koalition zusammen getan haben.