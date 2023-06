Christentum, Islam, Judentum Eine große Ökumene der Anti-Liberalen

Wenn Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, auf Wählerfang geht, schimpft er über den „linken Identitäts- und Genderwahnsinn“, über den „Wokismus“, der ein „Gehirn-Virus“ der Linken sei, die der Gesellschaft „ihre Über-Toleranz aufzwingen wollen“. Im nächsten Satz betont er den Wert der Familie und der Gottesfürchtigkeit. DeSantis ist der wichtigste Rivale von Donald Trump im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner.

Wenn Recep Tayyip Erdogan, der Präsident der Türkei, seine Anhänger erreichen will, betont auch er den Wert der Familie und des Glaubens. „Eine starke Nation setzt eine starke Familie voraus.“ Doch die LGBTQ-Bewegung strebe danach, „unsere Familienstruktur zu degenerieren“. Daher müsse man tun, „was nötig ist“.

Wenn Avi Maoz, ein rechtsextremer Parlamentarier in Israel und Chef der homophoben Noam-Partei, in Rage gerät, verspricht er, „ein mit postmodernen Weltanschauungen infiziertes Körpergewebe zu reinigen“. Ende Februar verließ Maoz das rechtsreligiöse Bündnis um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Solche und ähnliche Äußerungen aus den Reihen seiner ultrarechten Partner hatten Netanjahu Ende Dezember zu einer Klarstellung veranlasst. Der Koalitionsvertrag erlaube keine Benachteiligung der LGBTQ-Bewegung oder eine Schmälerung von deren Rechten.

Sie stehen zusammen im Kampf gegen Säkularismus und religiöse Antipathie

USA, Türkei, Israel: Mit dem Aufstieg autoritärer, illiberaler und rechter Bewegungen ist auch ein Erstarken autoritärer, illiberaler und rechter Religionsinterpretationen verbunden. In den USA ist es das Christentum in Gestalt der Evangelikalen, in der Türkei der Islam in konservativ-sunnitischer Prägung, in Israel das Judentum in der Auslegung durch ultraorthodoxe Haredim („die Gottesfürchtigen“).

Allerdings bewirkt dieses Erstarken nicht etwa einen Zusammenprall der Kulturen („Clash of Civilizations“), wie ihn Samuel Huntington prognostizierte, sondern im Gegenteil: Große Teile der drei monotheistischen Weltreligionen schweißt die Wahrnehmung der Realität zusammen. Sie bilden eine große Ökumene der Anti-Liberalen.

Fundamentalistische Christen, Muslime und Juden stehen zusammen im Kampf gegen Säkularismus, religiöse Antipathie, Frauenemanzipation, LGBTQ. Sie verteidigen gemeinsam die traditionelle Familie, das Recht auf Verschleierung, Beschneidung und öffentliche Präsenz. Sie wollen zurück zu den „wahren, unveränderbaren Werten“. Die Ähnlichkeiten überwiegen die Differenzen. Sie sind Schwestern und Brüder im Geiste. Oder besser: im Ungeiste.

Einer gegen alle, David gegen Goliath

Evangelikale Christen, die eine wörtliche Auslegung der Bibel propagieren, machen rund 25 Prozent der Wähler in den USA aus. Trump bekam bei der Wahl 2016, als er Präsident wurde, 81 Prozent ihrer Stimmen. Alle republikanischen Politiker suchen die Nähe der Evangelikalen, am prominentesten sind Ex-Vizepräsident Mike Pence und Ex-Außenminister Mike Pompeo.

Trump wiederum trifft mit seiner Rhetorik einen Nerv. Aus der Verachtung, die ihm durch „liberale Medien“ entgegenschlägt, seiner Stigmatisierung, schöpft er die Gewissheit, für die richtige Sache zu kämpfen. Einer gegen alle, David gegen Goliath. Evangelikale kennen das aus eigener Erfahrung. „So euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat“, sagt Jesus im Johannes-Evangelium.

Erdogan hat in den 20 Jahren seiner AKP-Herrschaft die Türkei re-islamisiert. Er hat die Macht des Militärs eingeschränkt, das das laizistische Erbe Atatürks jahrzehntelang verteidigt hatte. Er hat die Medien weitgehend unter seine Kontrolle gebracht. Er gab denen eine Stimme, die sich politisch unterdrückt und von der säkularen Elite erniedrigt gefühlt hatten.

Sie erheben den Anspruch, den „wahren Willen des Volkes“ zu vertreten

Um das zu erreichen, hat Erdogan den Islam politisiert, was islamische Gemeinden in ihrer Bedeutung erheblich aufgewertet hat. Eine Win-win-Strategie. Der ideologische Kitt, der AKP und islamische Organisationen seitdem zusammenhält, besteht aus der Zurückweisung von Säkularismus und Liberalismus sowie aus dem Anspruch, den „wahren Willen des Volkes“ zu vertreten. Mit Ägypten und Saudi-Arabien konkurriert die Türkei um den Titel, die Interessenvertretung des sunnitischen Islam zu sein.

Israel verdankt den Aufstieg des orthodoxen Judentums der Demographie. Die Geburtenrate säkularer Frauen liegt bei 2,1 Kindern, bei ultraorthodoxen Frauen bei 6,6 Kindern. Im Jahr 1980 stellten die Haredim vier Prozent der Bevölkerung, heute sind es zwölf Prozent. Im Jahr 2040 wird ihr Anteil vermutlich mehr als 20 Prozent betragen. Das verändert die Identität des Landes und zwingt die Politik zu Zugeständnissen an religiöse Parteien.

Noch halten die liberalen Mauern. LGBTQ-Rechte sind gesetzlich verankert, zumindest Netanjahu scheint daran nicht rütteln zu wollen. Tel Aviv gilt als Hochburg der queeren Community. Doch im Rest des Landes ist die Toleranz weitaus niedriger. Die jüngste Gay Pride in Jerusalem wurde nur noch von 21 Prozent der Bewohner der Stadt unterstützt. Im Jahr 2015 erstach ein ultraorthodoxer Fanatiker ein 16-jähriges Mädchen mitten auf der Parade.

Von Trump über Erdogan zu Netanjahu: Eine unheilige Allianz hat sich formiert aus autoritären, illiberalen politischen Kräften mit Repräsentanten streng konservativ ausgelegter Weltreligionen. Beide Seiten halten, stützen und befeuern sich gegenseitig. Sie wollen nicht Länder oder Märkte erobern, sondern die Seelen der Menschen.