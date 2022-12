Comeback der Sugababes Immer noch die beste Girlgroup

Um die Begeisterung zu verstehen, die über die Weihnachtstage in den sozialen Medien aufkam, als plötzlich ein neues Album der Sugababes auf den digitalen Abspielplattformen auftauchte, muss man vielleicht zu Beginn der Jahrtausendwende dabei gewesen sein. Damals hatte das Marketingkonzept „Girlgroup“ - seit je her unter der Anleitung eines männlichen „Svengali“, von den Ronettes (Phil Spector) über die Runaways (Kim Fowley) bis zu Bananarama (SAW) - seinen kreativen Zenit eigentlich überschritten. Die Spice Girls und All Saints standen kurz vor dem Ende, und auch bei Destiny’s Child zeichneten sich erste Auflösungserscheinungen durch Solokarrieren ab.

