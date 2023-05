„Chronist der linken und alternativen Szene“ Münchner Museum ehrt Gerhard Seyfried mit Werkschau

Das Münchner Valentin-Karlstadt-Musäum widmet dem bedeutenden deutschen Comic-Zeichner Gerhard Seyfried eine eigene Ausstellung. Vom 11. Mai bis 11. Juli wird eine umfangreiche Werkschau des sich selbst als Karl-Valentin-Fan bezeichnenden Künstlers präsentiert.

Dafür habe dieser noch nie öffentlich gezeigte Originalzeichnungen zur Verfügung gestellt, heißt es in der Ankündigung. Die Ausstellung findet in Zusammenarbeit mit dem Comicfestival München statt, das vom 8. bis 11. Juni veranstaltet wird. Dieses hatte Seyfried 2021 mit dem „PENG!-Preis“ für sein Lebenswerk geehrt.

Gerhard Seyfried lebt sei 1976 in Berlin. © Ziska Riemann

Seyfried wurde 1948 in München geboren und lebt seit den 70er Jahren in Berlin. Der laut Mitteilung „bedeutendste deutsche Zeichner von Underground-Comix“ ist auch als Cartoonist und Autor tätig. Mit Werken wie „Freakadellen und Bulletten“ oder „Invasion aus dem Alltag“ sei er einer der „emsigsten Chronisten der linken und alternativen Szene“.

In San Francisco arbeitete er mit Gilbert Shelton an dessen Comics über die „Freak Brothers“ zusammen. Zudem interessiere sich Seyfried stark für die deutsche Kolonialgeschichte. Dies habe sich in Romanen wie „Verdammte Deutsche!“ oder „Herero“ niedergeschlagen. (KNA)