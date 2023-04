Comic-Ausstellung in Völklinger Hütte Gezeichnete Erdgeschichte im Weltkulturerbe

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland zeigt vom 16. April bis 26. November unter dem Titel „The Story Of Planet A“ eine umfangeiche Ausstellung mit Arbeiten des Comiczeichners Jens Harder.

Mit mehr als 150 wandfüllenden Drucken von Comic-Seiten und rund 70 Originalzeichnungen sei Harders preisgekrönte und noch unvollendete Bildgeschichte über die Geschichte der Erde erstmals als Gesamtschau zu erleben, kündigte die Völklinger Hütte an.

In der ehemaligen Erzhalle des Industriedenkmals könnten die Besucherinnen und Besucher alle Erdzeitalter durchwandern, heißt es in der Ankündigung der Ausstellung weiter. Die Völklinger Hütte ist bis 1. November täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, ab 2. November täglich von 10 bis 18 Uhr.

Jens Harder in seinem Berliner Atelier. © Carlsen

In Harders Zeichnungen begegneten sie den ersten Vögeln und Säugetieren, dem Homo erectus und dem Homo sapiens, ersten Städten, Buchdruck und Schießpulver, Revolutionen und Befreiungsbewegungen, dem Maschinen- und Computerzeitalter bis hin zur Umweltzerstörung und Erderhitzung heutiger Tage.

Jens Harder wurde 1970 in Weißwasser in der damaligen DDR geboren. Er studierte Grafik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und arbeitet heute als freier Grafiker und Illustrator in Berlin.

Harder zeichnet seit 18 Jahren an einer umfassenden Bilderzählung über die Erd- und Menscheitsgeschichte, kürzlich ist er mit dem dritten und vorletzten Band seines Comic-Quartetts „Beta II“ (Carlsen, 368 Seiten, 50 Euro) in der Gegenwart angekommen. (epd)

Zur Startseite