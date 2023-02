Jahresbestseller in Frankreich Klima-Comic führt Buch-Verkaufslisten an

Mit knapp 525.000 verkauften Exemplaren hat der Klima-Comic „Welt ohne Ende“ in den französischen Literatur-Jahrescharts 2022 ganz vorne gelegen. Wie die Fachzeitschrift „Livres Hebdo“ in ihrer Ausgabe vom Februar 2023 berichtet, hat die Graphic Novel damit belletristische Spitzentitel von Autoren wie Joël Dicker und Pierre Lemaître abgehängt.

In Deutschland ist das Werk im Frühjahr vergangenen Jahres beim Berliner Reprodukt-Verlag erschienen. Hier gibt es die Tagesspiegel-Rezension des Bandes.

„Livres Hebdo“ beruft sich auf die jüngsten Zahlen des Marktforschungsunternehmens GfK. Das rund 200 Seiten lange Buch stammt vom Comic-Autor und Illustrator Christophe Blain und dem Klimaexperten Jean-Marc Jancovici.

Eine weitere Seite aus „Welt ohne Ende. Vom Energiewunder zum Klimawandel“. © Reprodukt

Das Thema Energie habe die Franzosen 2022 sehr beschäftigt, erklärte der geschäftsführende Direktor Stéphane Aznar der Fachzeitschrift den einzigartigen Erfolg des Wissenschaftscomics. Das Buch befasse sich mit unserer zwiespältigen Beziehung zur Energie und ihren Folgen für die globale Erwärmung, wie er dem Radiosender „France Inter“ erklärte. (dpa)

