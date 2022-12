Neuer Asterix-Autor Fabrice Caro „Das ist ein Geschenk für das Kind in mir“

Asterix und Obelix werden auch im nächsten Band genussvoll Wildschweine verzehren, aber ihre Dialoge kommen dann aus einer neuen Feder: Der 49 Jahre alte Fabrice Caro ist der Autor des im nächsten Herbst erscheinenden 40. Bandes. „Ich werde den Personen treu bleiben“, sagte der Comic-Autor, der in Frankreich als Fabcaro bekannt ist, der Nachrichtenagentur AFP. Der Verlag Albert René veröffentlichte am Dienstag eine erste Seite des kommenden Heftes.

Dort ist zu sehen, wie die beiden Gallier sich voller Freude über einen Wildschweinbraten hermachen, dabei aber von anderen Dorfbewohnern ungefragt Diättips bekommen. Während der Fischhändler Verleihnix ihnen „fünf Beeren und Gemüsesorten am Tag“ empfiehlt, rät der Schmied Automatix zu regelmäßiger körperlicher Betätigung.

Eine Teaser-Seite zum neuen Asterix-Band, die das Thema des nächsten Abenteuers erahnen lässt. © ASTERIX®- OBELIX®- IDEFIX® / © 2022 LES EDITIONS ALBERT RENE

Fabcaro ist erst der vierte Autor der Erfolgsserie, nach den beiden Erfindern Goscinny und Uderzo und zuletzt Jean-Yves Ferri, der sich laut Verlag nun einem anderen Projekt widmen will.

„Ich war immer schon ein großer Asterix-Fan. Das ist ein Geschenk für das Kind in mir“, sagte Fabcaro zu seinem neuen Job. Als er das Angebot bekommen habe, habe er sofort angefangen, Skizzen zu machen und Ideen zu sammeln. Anne Goscinny, die Tochter eines der beiden Asterix- und Obelix-Väter, zeigte sich überzeugt: „Die Geschichte hat mich sofort gepackt. Sie ist lustig und sie entspricht dem, was mein Vater geschaffen hat.“

Fabrice Caro. © Christophe Guibbaud

Der Titel des neues Bandes, der am 26. Oktober erscheint, ist noch geheim. Der jüngste Band „Asterix und der Greif“, in dem Asterix und Obelix ein Fabeltier mit Löwentatzen und Adlerschwingen suchen, hatte sich 2021 in Frankreich innerhalb von zwei Monaten 1,5 Millionen Mal verkauft.

Es war der letzte Band, den Asterix-Miterfinder Albert Uderzo zumindest noch in seinen Anfängen begleitet hatte. Uderzo starb im März 2020 im Alter von 92 Jahren. Für das Duo Ferri und Conrad war es das fünfte gemeinsame Heft. Die deutsche Übersetzung stammte von Klaus Jöken, der schon seit Jahren Asterix übersetzt - was wegen der Wortspiele viel Fantasie erfordert.

Neben dem neuen Album soll im kommenden Jahr auch ein neuer Asterix-Film in die Kinos kommen. Der Filmstart von „Asterix & Obelix im Reich der Mitte“ mit Guillaume Canet als Asterix und Gilles Lellouche als Obelix ist für den 18. Mai geplant.

„Asterix“ ist der erfolgreichste französische Comic und wurde in mehr als 110 Sprachen und Dialekte übersetzt. (AFP)

Zur Startseite