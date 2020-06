Es dauert zwar noch vier Monate, bis im Oktober das neue Lucky-Luke-Album erscheint. Aber eine Information darauf war der französischen Nachrichtenagentur AFP jetzt bereits eine Meldung wert: In dem neuen Band der Western-Comicserie spielt erstmals in gut 70 Jahren ein Afroamerikaner eine tragende Rolle. Das meldete AFP am Montag.

Der Titelheld kämpfe in dem neuen Band an der Seite eines schwarzen Sheriffs gegen die Rassentrennung in den USA, sagte der französische Autor Jul der Nachrichtenagentur.

Ein historischer Held

Jul setzt zusammen mit dem Zeichner Achdé die von dem Belgier Morris 1946 geschaffene Western-Serie fort. "Die Geschichten von Lucky Luke spielen im amerikanischen Bürgerkrieg und danach, aber bisher kamen nie Afroamerikaner in den Alben vor, außer als Nebenfiguren", sagte Jul.

Dies solle der neue Band ändern, der am 23. Oktober erscheint. Das Szenario sei allerdings vor dem brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd und den darauf folgenden Protesten entstanden.

Die Geschichte basiere auf einem historischen Helden, sagte Jul weiter: Bass Reeves, der als einer der ersten Vize-Sheriffs afrikanischer Abstammung in den USA gilt. Er wurde 1838 als Nachkomme von Sklaven im US-Bundesstaat Texas geboren und verhaftete im Laufe seines Lebens mehr als 3000 Kriminelle.

Drei Fäuste für ein Halleluja. Achdé, Jul und Übersetzer Klaus Jöken (von links). Foto: Lars von Törne

Die Nachricht stieß am Dienstag vor allem bei französischen Medien auf großes Interesse. Auf Radio France gibt es ein kurzes Interview mit dem Comicautor dazu.

Dort ist auch mehr über den Inhalt des Bandes zu erfahren. Die Geschichte spielt demnach zum ersten Mal in Louisiana, wo der einsame Cowboy eine riesige Baumwollplantage erbt. Als Lucky Luke beschließt, sein Erbe an einen afroamerikanischen Bauern weiterzugeben, sagen ihm rassistische weiße Bauern den Kampf an.

Auf dem Titelbild des Albums sind Lucky Luke und die von Bass Reeves inspirierte Figur in einem Baumwollfeld zu sehen. An dessen Rand stehen fackeltragende Figuren, die die weißen Kapuzenkostüme des rassistischen, gewalttätigen Geheimbundes Ku-Klux-Klan tragen.

Marterpfahltänzer und Skalpjäger

"Das grundlegende Problem der Sklaverei unmittelbar nach dem Bürgerkrieg und die Rassentrennung haben die Vereinigten Staaten, einschließlich des Wilden Westens, sehr stark geprägt", sagt Jul in dem Radio-France-Interview. "Da lag es nahe, sich dem Thema in den Abenteuern von Lucky Luke zu nähern."

Vor vier Jahren begannen er und Achdé mit den ersten Arbeiten an dem Album. Dass das Thema jetzt zur aktuellen Debatte um Rassismus und den Tod von George Floyd passe, zeige, wie aktuell und zugleich zeitlos das Problem sei.

Allerdings ist auch die Serie "Lucky Luke" - und auch manch andere traditionsreiche Comic-Reihe wie "Asterix" - bis in die jüngste Zeit hinein nicht frei von Rassismus gewesen. So reduzieren Jul und Achdé im 2018 erschienen Album „Lucky Luke - Ein Cowboy in Paris“ die Ureinwohner Nordamerikas auf das Stereotyp der wilden Marterpfahltänzer und Skalpjäger.

Und ein in den USA lebender Chinese wird mit langem Zopf, Kegelhut und gelber Haut so klischeehaft dargestellt, wie man es aus den rassistischen Karikaturen der Kolonialzeit kennt.