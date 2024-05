„The-Walking-Dead“-Zeichner Charlie Adlard  „Ich hatte eine Vier in Kunst – es gibt also immer Hoffnung“

Wer hat sie künstlerisch geprägt? Woran arbeiten sie gerade? Und was können sie überhaupt nicht zeichnen? Im Tagesspiegel-Fragebogen geben Zeichnerinnen und Zeichner Einblicke in ihre Arbeit und in ihre Leidenschaft für die Kunstform. Heute: der Brite Charlie Adlard („The Walking Dead“), dessen neue Comic-Reihe „Damn Them All“ jetzt auf Deutsch gestartet ist.

1. Was kommt bei Ihrer Arbeit zuerst: Worte oder Bilder?

Nun, ich schreibe nicht, also ganz klar: Bilder.

2. Hören Sie beim Zeichnen Musik, und wie beeinflusst Sie das?

Ich LIEBE es, Musik zu hören, aber leider liebe ich sie zu sehr, so dass sie mich ablenkt. Ich höre Radio – das BBC-Programm „6 Music“ ist mein Favorit - oder verschiedene Podcasts. Ich glaube nicht, dass es mich beeinflusst... aber ich mag keine Stille.

3. Was essen oder trinken Sie am liebsten bei der Arbeit?

Nur Wasser. Es ist wichtig, hydriert zu bleiben. Und natürlich meinen Morgenkaffee!

4. Angenommen, Ihre Wohnung brennt: Welche Comics würden Sie auf jeden Fall aus Ihrem Regal retten?

Eine schwierige Frage. Das ändert sich so oft. Im Moment würde ich Gigi Cavenagos „Batman/Dylan Dog“-Buch nehmen. Ich liebe die Arbeit dieses Mannes und lasse mich regelmäßig von seinen Seiten inspirieren.

5. Welche Zeichner/innen und Autor/innen waren für Ihre eigene Entwicklung die prägendsten?

Zu viele, um sie zu nennen! Aber ich habe die Originale von Michael Golden, Baru und Bob Peak in meinem Atelier aufgehängt. Die waren in der Reihenfolge der Aufzählung meine erste Liebe, der erste französische Comic-Künstler, den ich liebte, und meine größte illustrative Liebe.

6. Welchen Comic würden Sie jemandem empfehlen, der sonst eigentlich keine Comics liest?

„Asterix“ - um zu zeigen, dass Comics für jeden etwas sein können. Und „From Hell“ - um zu zeigen, was das Medium leisten kann.

7. Glauben Sie, dass der Comic aktuell die Aufmerksamkeit hat, die er verdient?

Natürlich nicht! Und die Marvel-Filme usw. sind nicht gerade hilfreich ...

Eine weitere Szene aus „Damn Them All“. © Simon Spurrier Ltd. & Charles Adlard

8. Welche zeitgenössischen Comiczeichner/ innen verdienten mehr Aufmerksamkeit, als sie sie im Moment haben?

Gigi Cavenago! Wir laufen Gefahr, ihn sonst an Animation/Konzeptdesign zu verlieren ...

9. Wenn Sie einen hoch dotierten Preis für das Comic-Lebenswerk zu vergeben hätten, wer würde ihn bekommen?

John M. Burns!

10. Woran arbeiten Sie derzeit, wenn Sie nicht gerade Fragebogen ausfüllen?

An einem neuen Projekt für Glénat, geschrieben von Herik Hanna, meinem Kollegen bei „Altamont“. Ich habe das Projekt mit ihm so sehr geliebt, dass es unvermeidlich war, dass wir wieder zusammenarbeiten würden.

Das Titelbild des ersten Sammelbandes von „Damn Them All“ (Cross Cult, 176 S., 22 €). © Cross Cult

11. Wieso würden Sie einem jungen Menschen raten, Comic-Auto/in zu werden - und wieso würden Sie ihm oder ihr davon abraten?

Sei dir bewusst, dass es sich um ein COMMITMENT handelt. Also verpflichte dich. Ein paar Stunden pro Woche zu zeichnen, wird dich nicht gut machen. Wenn du die zusätzlichen zehn Prozent hast, die das Talent ausmachen, musst du ständig zeichnen ... Oh, und du musst lieben, was du tust! Und diese Antwort ist entweder eine Ermutigung oder eine Abschreckung!

12. Wie fühlt es sich für Sie an, Ihre Zeichnungen als gedruckte Bücher in der Hand zu halten?

Immer magisch.

13. Welche Noten hatten Sie im Kunstunterricht?

Ich habe eine Vier in Kunst bekommen, ob Sie es glauben oder nicht... Es gibt also immer Hoffnung!

14. Was können Sie überhaupt nicht zeichnen?

Eine ganze Menge, zum Beispiel verdammte Tiger! Aber ich sehe das als Herausforderung und stelle mir diese Aufgabe, um besser darin zu werden.