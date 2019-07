Eine der erfolgreichsten Comicserien der vergangenen Jahrzehnte, die vor allem durch ihre TV-Verfilmung weit über die Comicszene hinaus bekannt ist, wird eingestellt. Wie mehrere US-Comic- und Filmportale am Dienstag berichteten, wird an diesem Mittwoch das letzte Heft der 2003 von Autor Robert Kirkman und Zeichner Tony Moore geschaffenen Serie „The Walking Dead“ erscheinen.

Grande Finale. An diesem Mittwoch erscheint der letzte Band von "The Walking Dead", hier das Cover. Foto: Image

Kirkman und sein Verlag, Image Comics, bestätigten, dass Heft 193 das Finale des Zombie-Dramas enthalten wird. Es ist damit zu rechnen, dass in absehbarer Zeit auch die seit 2010 laufende Fernsehserie, die sich eng an den Comics orientiert, zu einem Ende kommen wird.

„Es bricht mir das Herz“

„Ich bin auch ganz mitgenommen“, schreibt Kirkman nach Angaben des Comic-Portals Bleedingcool.com in einem Begleittext zur letzten Ausgabe. „Ich werde es genauso vermissen wie Ihr, wenn nicht sogar mehr. Es bricht mir das Herz, dass ich es beenden musste. Und wir müssen weitermachen... aber ich liebe diese Welt zu sehr, um Dinge in die Länge zu ziehen, wenn sie nicht mehr den Erwartungen entsprechen, die ich an sie habe.“

Dauerläufer. Die gesammelten Episoden gibt es auch in Buchform, in den USA ist aktuell Sammelband 32 erschienen. Foto: Image

Er hoffe, so Kirkman weiter in dem an seine Leser gerichteten Text, dass seine Entscheidung auf Verständnis stoße. „Ich hoffe, dass Du, lieber Leser, verstehst, wie sehr ich das Geschenk schätze, dass Du mir gemacht hast. Ich konnte meine Geschichte genauso erzählen wie ich es wollte, 193 Ausgaben lang, und sie so beenden, wie ich es wollte, ohne Einmischung von außen zu irgendeiner Zeit. Das ist etwas sehr Seltenes, und das kann es nicht ohne die unerschütterliche Unterstützung geben, die diese Serie von Lesern wie Dir bekommen hat. Vielen Dank.“

Die gesammelten Episoden von „The Walking Dead“ gibt es auch in Buchform, in den USA ist aktuell Sammelband 32 erschienen. Auf Deutsch erscheint die Reihe bei Cross Cult, dort ist zuletzt Sammelband 31 erschienen.

Eine längere Würdigung von „The Walking Dead“ gibt es in Kürze auf den Tagesspiegel-Comicseiten.