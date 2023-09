Computerspiel „Ad Infinitum“ Schrecken der Schützengräben

Nebel zieht durch die schlammigen Schützengräben. Der Spieler tastet mich mühsam vorwärts, versinkt immer wieder bis zur Hüfte in grauen Pfützen. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen, nur bretterverschalte Wände, geborstene Balken und Munitionskisten. Über eine schmale Treppe geht es hinauf ins Schlachtfeld, im Zwielicht erheben sich Baumgerippe, zwischen Panzersperren und Stacheldraht liegen tote Soldaten.

Eine riesige, grauenhafte Kreatur wankt durch die zerstörte Landschaft, heftet sich an die Fersen des Spielers, jagt ihn bis in die Ruinen einer alten französischen Kirche. Er entkommt durch einen Mauerspalt, die Sicht verschwimmt ... und im nächsten Moment befindet er sich wieder im Haus seiner Eltern, einer gespenstischen Villa in Berlin-Lichterfelde. Was also ist real, was Einbildung? Ist das ein Fiebertraum, das Fegefeuer oder gar die Hölle?

Als 17-Jähriger zur Armee

Die Szene stammt aus „Ad Infinitum“, einem Computerspiel des Berliner Entwicklerstudios Hekate Games. Der Firmenname stammt aus der griechischen Mythologie: Hekate ist eine Göttin der Magie, der Theurgie und der Nekromantie, die den Zugang zum Jenseits bewacht.

Das Studio will „Alpträume erschaffen, die zum Nachdenken anregen“, heißt es auf der Website. Genau das ist Hekate Games mit „Ad Infinitum“ auch gelungen: Ein Computerspiel, das den Krieg nicht als Machtfantasie mit viel Geballer inszeniert, wie man das von Games wie „Battlefield“ oder „Call of Duty“ kennt. Sondern als ein vielschichtiges Horrorspiel darüber, wie der Krieg eine preußische Familie zerstört.

Hekate Games Das Entwicklerstudio wurde 2019 in Berlin gegründet, Sitz ist der Leon-Jessel-Kiez in Wilmersdorf. Co-Geschäftsführer Thomas Lenz hat die Firma nach der Veröffentlichung von „Ad Infinitum“ verlassen, Lukas Deuschel startet mit dem Kernteam von sieben Fachkräften gerade ein neues Projekt. „Ad Infinitum“ (USK 18) ist für Playstation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich und kostet ca. 40 Euro. Der von Lukas Deuschel komponierte Soundtrack ist auf allen großen Musikplattformen verfügbar.

Im Mittelpunkt von „Ad Infinitum“ steht Paul von Schmitt, der 1916 – mit gerade einmal 17 Jahren – ins Militär eingezogen wird. Sein älterer Bruder Johannes, ein sensibler Künstler, ist da schon seit zwei Jahren an der Front. Der Vater Karl ist ein Industrieller, der erst Düngemittel und dann Giftgas produziert – während sich Madeleine, seine französischstämmige Frau, immer stärker von ihm entfremdet.

Die Handlung des Spiels springt hauptsächlich zwischen dem Kriegsgeschehen an der Westfront und der Nachkriegszeit in Berlin hin und her. Der Kriegsheimkehrer Paul lebt nun – vermeintlich allein – in der düsteren Lichterfelder Villa. Paul wird von schrecklichen Visionen geplagt und versucht, das Geschehene zu verarbeiten.

Abgeschossenes Flugzeug in einer Szene des Computerspiels „Ad Infinitum“. © Hekate Games

Das Spiel lässt dabei häufig offen, welcher der beiden Brüdern gerade durch Schützengräben oder kerzenbeleuchtete Korridore wankt. In der alptraumartigen Welt findet man allerhand Schriftstücke und Fotografien, aus denen sich die Familiengeschichte rekonstruieren lässt. Viele Zimmer der Villa sind zunächst verschlossen; die Türen öffnen sich erst dann, wenn die passenden Rätsel gelöst sind. Immer wieder gibt es auch Konfrontationen mit bizarren Schreckgestalten, die – womöglich – der gemarterten Psyche des Protagonisten entspringen.

Familie als Spiegel der Gesellschaft

„Ad Infinitum“ birgt viele solcher Schockmomente und auch Szenen drastischer Gewalt – die Altersfreigabe „ab 18 Jahren“ ist deshalb vollauf gerechtfertigt. Das Spiel schlachtet die Kriegsgräuel aber nicht aus, sondern stellt die Figuren und ihre Geschichte in den Mittelpunkt. „Im Kern des Spiels geht es um eine Familie, die auf unterschiedlicher Weise vom Krieg gezeichnet wurde“, sagt Studiomitgründer Lukas Deuschel im Videochat. „Es geht darum, was Krieg mit dem Individuum macht – also von der körperlichen hin zur psychischen Entstellung.“ Jedes Familienmitglied sei ein Spiegel der damaligen Gesellschaft, so Deuschel. „Diese Gesellschaft war durchmilitarisiert und konservativ, aber auch im Wandel begriffen.“

Bei der Charakterisierung der Figuren hat sich das Entwicklerteam teils an realen Vorbildern orientiert. „Für die Figur des Vaters beispielsweise haben wir uns mit der Geschichte von Fritz Haber beschäftigt“, erläutert Deuschel. „Das ist der Erfinder der chemischen Kriegsführung, der auch die Agrardüngemittel revolutioniert hat und selbst eine tragische Familiengeschichte hatte.“

Inspiration C.G. Jung

Haber sei ein Abbild toxischer Gesellschaftsmuster der damaligen Zeit, so Deuschel: „Dieses sehr Patriarchische, Harte gegenüber den eigenen Kindern, dieses Kämpfen bis zum letzten Atemzug.“ Das Spiel thematisiere die Erwartungshaltungen und Werte, die von einer Generation zur nächsten weitergereicht würden: „Am Ende sind es dann wieder die Jungen, die das auf dem Schlachtfeld ausbaden müssen.“

Ein weiteres Thema des Spiels sei die Selbstvergebung, sagt Deuschel. Bei der Gestaltung der Kreaturen habe man sich stark vom Konzept des „Schatten“ inspirieren lassen – nach C.G. Jung ein Archetyp für teils unbewusste und verdrängte Persönlichkeitsanteile. „Wir haben bewusst nicht versucht, den echten Krieg darzustellen – mit Soldaten, Gefechten und so weiter“, betont Deuschel.

Der Game-Designer hält es für vermessen, „so etwas als Entertainment umsetzen zu wollen“ – genau deshalb sei die metaphorische Ebene des Spiesl auch so wichtig. Deuschel freut es, dass Hekate Games „Ad Infinitum“ gemeinsam mit dem französischen Publisher Nacon verwirklichen konnte – rund 100 Jahre, nachdem sich Deutsche und Franzosen an der Kriegsfront unversöhnlich gegenübergestanden waren. „Deswegen war es uns auch sehr wichtig, in ,Ad Infinitum’ nicht nur die deutsche, sondern auch die französische Perspektive hervorzuheben“, so Deuschel.