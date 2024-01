Cora Schumacher, David Odonkor oder Sarah Kern? Welcher Dschungelcamp-Promi 2024 eine Rekord-Gage bekommen könnte

In der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel sind einige Promi-Urgesteine vertreten. Neben Schauspiel-Veteran Heinz Hoenig, Model Cora Schumacher und Modedesignerin Sarah Kern finden sich 2024 auch Ex-Fußballprofi David Odonkor und GZSZ-Star Felix von Jascheroff auf der Kandidaten-Liste.

In diesem Jahr soll ein Promi, verschiedenen Medienberichten zufolge, seine Teilnahme für eine absolute Rekordsumme zugesichert haben.

Wie hoch fällt die Dschungelcamp-Gage 2024 aus?

Bereits in der vergangenen Staffel soll Model und Designern Claudia Effenberg für ihre Teilnahme am Dschungelcamp eine Rekord-Gage von insgesamt 500.000 Euro bekommen haben. Falls das Honorar in diesem Jahr wirklich nochmals getoppt werden sollte, dürfte sich die Gage 2024 entsprechend auf mehr als eine halbe Million Euro belaufen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Dschungelcamp-Gage: Wer bekommt am meisten?

Die diesjährige Rekord-Gage soll sich Cora Schumacher gesichert haben, wie die „Bild“ berichtet.

Cora Schumacher wird am 9. Januar 2024 am Frankfurter Flughafen von einem RTL-Reporter mit einem Video-Gruß von Ralf Schumacher konfrontiert. © IMAGO/Gartner

Die 47-Jährige erlangte Anfang der 2000er Jahre als bessere Hälfte des damaligen Formel-1-Profis Ralf Schumacher bundesweite Bekanntheit. Die beiden waren von Oktober 2001 bis Februar 2015 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn: David ist mittlerweile 22 Jahre alt und fährt seit 2022 selbst in der DTM-Rennsportserie.

Auf welche Enthüllung dürfen Dschungelcamp-Fans hoffen?

Die bewegte Vergangenheit des ehemaligen „Playboy“-Cover-Models dürfte RTL einiges gekostet haben. So mutmaßt die „Bild“, dass die gebürtige Langenfelderin am abendlichen Lagerfeuer im Dschungelcamp über ihre gemeinsame Vergangenheit mit dem sechsmaligen Grand-Prix-Sieger tratschen könnte.

Cora und Ralf Schumacher waren bis Februar 2015 verheiratet. Hier posieren beide auf dem EuroSpeedway Lausitz am 18.05.2008 in Klettwitz. © picture-alliance/ dpa

Auch die offenbar schwierige Beziehung zu Junior David könnte in Australien vor laufenden Kameras thematisiert werden. Dafür spricht zumindest, dass RTL beim Vorab-Interview kurz vor Coras Abflug nach Down Under den Finger genau in diese Wunde legt.

Ein Reporter konfrontiert die Düsseldorferin (zu ihrer Überraschung) mit einem Video, in dem Ralf Schumacher der Dschungelcamp-Kandidatin viel Glück für ihr bevorstehendes Abenteuer wünscht.

Ich hätte mich auch über einen Anruf zu Weihnachten oder zum Geburtstag gefreut. Cora-Schumacher im RTL-Interview

Auf Nachfrage bestätigt Cora Schumacher schließlich zaghaft, dass ihr Ex-Mann „abrupt und unerklärlich“ den Kontakt zu ihr abgebrochen habe, was „gleichzeitig auch David“ mit einschließe. „Aber man muss halt nehmen, was man kriegen kann“, kommentiert die 47-Jährige die Videobotschaft.

Welche Enthüllungen und Lagerfeuergeschichten Cora Schumacher im Camp schließlich kredenzen wird, erfahren interessierte Zuschauer ab dem 19. Januar, wenn das Dschungelcamp in die 17. Runde geht.