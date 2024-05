Daniil Trifonov in der Philharmonie Schmelztiegel der Nationen

Italien war immer Opernland, während die Symphonie eher als „deutsche“ Kunstform wahrgenommen wurde. Insofern ist es schon bemerkenswert, dass das römische Orchestra dell‘Accademia Nazionale di Santa Cecilia 1908 als erstes reines Symphonieorchester des Landes gegründet wurde. Jetzt war das Ensemble in der Berliner Philharmonie zu Gast – allerdings weder mit italienischem noch mit deutschem, sondern mit amerikanischem Repertoire. Darf man dazu auch Sergej Rachmaninows „Symphonische Tänze“ zählen, die in New York komponiert und 1941 vom Philadelphia Orchestra uraufgeführt wurden?

Doch zunächst George Gershwin: Was hat er doch für fantastische Musik geschrieben, denkt man sich bei der „Cuban Overture“, so vital und fetzig, mit koloritgesättigten Bongo-Trommeln und Rumba-Rasseln – und was hätte er nicht noch alles komponieren können, wäre er nicht in seinen 30ern gestorben, was ihn in eine Reihe mit Mendelssohn Bartholdy, Schubert, Mozart stellt. Das Orchester mit Jakub Hrůša am Pult allerdings geht zu diesem Zeitpunkt noch recht akademisch ans Werk, mag sich noch nicht so recht den emotionalen Kontrollverlusten, die diese Musik fordert, ausliefern.

Daniil Trifonov zeigt eine andere Seite

Daniil Trifonov hat man in den vergangenen Jahren als genialisch-dämonischen Pianisten kennengelernt, dem beim Auftritt der Schweiß auf die Tasten tropft. In Gershwins sieben Jahre vor der „Overture“ entstandenem Concerto in F zeigt der russische Pianist eine andere, reifere Seite: immer noch lodernd, aber zusätzlich auch ganz im Flow aufgehend, sich zurücknehmend, fängt er Töne vom Orchester auf und trägt sie weiter.

Das Orchestra dell‘Accademia Nazionale di Santa Cecilia ist eines der bekanntesten Symphonieorchester Italiens mit Sitz in Rom und wurde lange (2005 bis 2023) von Antonio Pappano geleitet. Ab Oktober 2024 wird Daniel Harding Musikdirektor sein, der auch bei den Berliner Philharmonikern ein gern gesehener Gast ist.

Das Finale dieses Klavierkonzerts ist eine einzige Hommage an das Lebensgefühl New Yorks (für die, die das Geld dazu haben), motorisch schnurrt es ab, Orchester und Solist rennen, ja springen dem Ende entgegen. Trifonov bietet noch eine barocke (oder neo-barocke) Zugabe, voller uhrwerksartiger Läufe, die er im Gestus fast wie nebenbei interpretiert, das entwickelt einen ganz eigenen Zauber.

Das Englischhorn intoniert erstmals das Hauptthema von Rachmaninows Tänzen, es sind nur drei fallende Töne, es-f-des, doch sie prägen den ganzen Satz, tauchen ständig auf, auch in Umkehrung oder als Dreierkette. Ein melancholisches, wehmütiges Motiv, passend zum letzten vollendeten Werk des Russen, der zwei Jahre nach der Uraufführung im amerikanischen Exil verstarb.

Hrůša gibt auch jetzt nicht den wildgewordenen Pultlöwen, sein Stil ist eher entspannt, elegant, diskret – doch hält er den Energielevel beständig hoch, lässt immer wieder impulsive Klangereignisse zu, die dann auch umso stärker Eindruck hinterlassen, im Walzer des zweiten wie in den Kirchengesängen, die die Streicher im dritten Satz anstimmen. Eigentlich eine tolle Interpretation: klassisch, ausgewogen, in angemessener Dosierung nahezu demütig vor dem Werk und doch voller Selbstbewusstsein.