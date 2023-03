Das Boxdrama „Creed 3“ Beste Freunde, bis aufs Blut

Hollywood liebt nichts mehr als Underdog-Geschichten. Und nur wenige haben sich als so langlebig erwiesen wie die Aufstiegserzählung aus dem „Rocky“-Metaversum. „Creed III: Rocky’s Legacy“, der seine Bestimmung, wenn auch irreführend, schon im deutschen Titel trägt (so langsam geht es um die Historisierung der Reihe), ist bereits der neunte Film im „Rocky“-Franchise. Und der dritte nach dem Reboot um Adonis Creed, den Sohn von Rocky Balboas einstigem Kontrahenten und späteren Vertrauten Apollo Creed.

Champion von der Straße

Das Problem mit Underdog-Geschichten besteht nur darin, dass sie irgendwann in eine Heldenerzählung übergehen: Aus den Emporkömmlingen werden Champions. Die Perspektive der Straße und Schlachthäuser, die 1976 noch der erste Film einnahm, weicht irgendwann dem Blick über die Hollywood Hills. Hier lebt Adonis (Michael B. Jordan) in „Creed 3“, der vor Jahren als Weltmeister abgetreten ist, saturiert, aber emotional verschlossen, was immer wieder zu Konflikten mit seiner Frau Bianca (Tessa Thompson) führt. Vor allem, wenn es um die Erziehung ihrer gehörlosen Tochter Amara (Mila Davis-Kent) geht, die in der Schule gehänselt wird und darum heimlich Box-Unterricht beim Papa nimmt.

Die Underdog-Perspektive haben schon die „Rocky“-Filme immer wieder verschoben; im dritten Teil durch die Figurs des Straßenboxers Clubber Lang, gespielt von Mister T, im vierten Film durch die russische Kampfmaschine Ivan Drago, die den „Italian Stallion“ zum Duell der Systeme herausfordert (nachdem Drago Apollo Creed zuvor im Ring totgeprügelt hat). Die Straße holt auch den Waisenjungen Adonis, den seine Stiefmutter Mary Anne (Phylicia Rashad) als Teenager in ihre Obhut nahm, in „Creed 3“ wieder ein, als sein Jugendfreund Damien „Diamond” Anderson (Jonathan Majors), der sein halbes Leben im Gefängnis verbracht hat, plötzlich vor der Boxhalle auftaucht. Damien hatte in seiner Jugend mal die blühende Zukunft vor sich, die Adonis dann lebte; nun will er sich den Weltmeistergürtel holen, der ihm seiner Meinung nach zusteht.

Für Jordan bedeutet „Creed 3“ auch sein Regie-Debüt; und mit dem Vermächtnis der Reihe ist es ihm tatsächlich ernst. Im Prolog begibt sich der Film zurück zu Adonis’ formativen Jahren, als die Zukunft zwischen Box-Karriere und der Gewalt der Straße noch nicht vorgezeichnet war. Ein nächtlicher Zwischenfall vor einem Supermarkt stellt einen Scheideweg in den Leben von Adonis und Damien dar, der die Freunde trennt. Diese ersten Szenen rufen Ryan Cooglers Regiedebüt „Fruitvale Station“ über einen wahren Fall von Polizeigewalt in Erinnerung, in dem Michael B. Jordan seine erste Hauptrolle spielte. Und über die Chancen von jungen schwarzen Männern, im heutigen Amerika zu überleben.

Düsteres „Rocky“-Vermächtnis

Silvester Stallone gefiel dieser düstere Tonfall offensichtlich nicht, was er in verschiedenen Interviews immer wieder bekräftigte. Und darum ist der neunte Film im „Rocky“-Metaversum der erste ohne Rocky Balboa – sowie der erste mit einer gebrochenen Heldengeschichte. Jordan hat sich für sein Regie-Debüt zwar von den „Rocky“-Filmen inspirieren lassen – schon die ersten beiden „Creed“-Filme waren eine Art Remake. Aber mehr noch finden sich in „Creed 3“ Spuren seiner Filme mit Coogler. (Es sei auch noch mal daran erinnert, dass der erste „Rocky“ 1976 davon handelte, dass ein weißer Boxen, als Muhammad Ali gerade den Titel innehatte, einen schwarzen Weltmeister herausfordert.)

Jonathan Majors wird, denkt man an seine früheren Rollen in „The Last Black Man in San Francisco“ oder der Serie „Lovecraft Country“, zu einer immer imposanteren Erscheinung. Jordan kann mit seiner gebrochenen Physis deutlich mehr anfangen als aktuell das Marvel-Universum im dritten „Ant-Man“. Majors wirkt wie ein verletzter Bär, den man besser nicht reizen sollte, seine Wut wiederum erinnert an Jordans Figur Erik Killmonger in „Black Panther“. Emotional zieht „Creed 3“ aus dem Spektakel, dass zwei der momentan erfolgreichsten schwarzen Darsteller in Hollywood aufeinander einprügeln, glücklicherweise wenig Ertrag, eher überwiegt das Gefühl, dass die alte Rollenverteilung von Gut und Böse nicht mehr funktioniert. In diesem Kampf geht es vor allem um die Privilegien, die einem die Mehrheitsgesellschaft zugesteht – oder verwehrt.

Man wünscht sich nur, dass das Drehbuch von Ryan Coogler und Aaron Covington diesen Konflikt über zwei Freunde, die nicht durch Herkunft, sondern durch Wohlstand voneinander getrennt sind, weniger plakativ zeichnen würde. Und auch als Boxdrama liebäugelt „Creed 3“ mit unguten Entwicklungen im US-Kino. Der Effekt-lastige Fight zwischen Adonis und Damien könnte aus einem Marvel-Film stammen. Mit Sport hat das nur noch wenig zu tun.

