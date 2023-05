Das druckgrafische Werk von Albrecht Dürer Er hat den Kupferstich perfektioniert

Die geflügelte Schicksalsgöttin thront hoch über einer Alpenlandschaft, in der rechten Hand hält sie zur Belohnung einen Pokal, in der linken zur Bestrafung Zügel und Zaumzeug. Ihre Füße ruhen auf einer Kugel, bekanntlich eher ungünstig für einen stabilen Stand: Symbol dafür, wie unstet das Geschick sein kann. „Nemesis (Das große Glück)“ heißt dieser Kupferstich von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1501. Der Name besaß damals noch nicht die Bedeutung, die wir ihm heute verleihen im Sinne von „Gegenspieler“ oder „Erzfeind“. Nemesis, das war, wie Fortuna, die Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit, des gerechten Zorns, die jedem das gab, was er oder sie verdiente.