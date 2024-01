Das kulturelle Erbe in Gaza ist in Gefahr Die Folgen der Zerstörungen

Einsam ragt das achteckige Minarett der Großen Al-Omari Moschee aus dem 12. Jahrhundert in Gaza-Stadt in den Himmel. Die dazugehörigen Gebäude der ältesten Moschee von Gaza mit ihren 4100 Quadratmetern sind nur noch Steinhaufen. Die Sayed Hashem Moschee, in welcher der Urgroßvater des Propheten Mohammed beigesetzt sein soll, ist ebenfalls weitgehend zerstört. Auch die griechisch-orthodoxe Kirche des Heiligen Porphyrios, die in ihrer jetzigen Form aus dem 12. Jahrhundert stammt, wurde bei den israelischen Luftangriffen als Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel schwer beschädigt.