Das Opern-Spektakel Aida in der Benz-Arena Wo Priester, Tänzer, Sängerinnen die Bühne stürmen

Aida ist sicherlich eine der am meisten gespielten Opern der Musikgeschichte. Aber seit ihrer Uraufführung im Opernhaus von Kairo anlässlich der Einweihung des Suezkanals 1871 hat sie ein Problem: Eigentlich ist die Handlung intim und konzentriert auf vier Personen.

Da ist die aus Äthiopien nach Ägypten verschleppte Königstochter Aida. Nur sie weiß, dass ihr Vater jener König Amonasro ist, der im Verlauf der Oper seinen Krieg gegen Ägypten verliert. Der siegreiche ägyptische Heerführer Radames aber verfällt Aida - und sie ihm.

Jetzt geht es um Liebe oder Loyalität – zum Vater oder zum machtvollen Pharao. Schließlich gibt es noch die Pharao-Tochter Amneris, auch verliebt in Radames. Ihre grandiosen Arien gäben guten Grund dazu, der Oper einen neuen Namen zu geben.

Das Arena-Opern Spektakel Die Aida-Aufführung in der Mercedes-Benz Arena muss aus produktionstechnischen Gründen um einige Tage vorverlegt werden. Der neue Termin ist am Dienstag, 27. Februar. Bereits gekaufte Tickets für die ursprünglich geplante Veranstaltung am 7. März behalten ihre Gültigkeit für das neue Aufführungsdatum. Mehr Informationen unter: www.mercedes-benz-arena-berlin.de

Alles spielt vor Tempeln, Palästen und Monumentalgräbern, dazu der gigantische Triumphmarsch. Wie bringt man das in eine klassische Guckkastenbühne? Geht eigentlich nicht. Auch davon profitieren die Inszenierungen in der Arena di Verona. Oder jetzt die Aida-Produktion in der Mercedes-Benz Arena am Ostbahnhof. Die „Welturaufführung“ des Spektakels fand in der architektonisch vergleichbaren Barclays-Arena in Hamburg statt.

Vom Seitenrang ergibt sich dort eine Steilperspektive nach unten. Das führt dazu, diejenigen zu bedauern, die auf den teuren Plätzen im „Parkett“ (also in einer Ebene mit dem riesigen Bühnenaufbau) sitzen, denn sie erleben ja „nur“ Oper.

Das dortige Publikum kann zwar zentralperspektivisch korrekt über den Bombast der Kulisse staunen, über Tempel und Palastfassade, die Massen-Aufzüge von Priestern und Soldaten, Tänzerinnen und Tänzern, die durch die ganze Riesenhalle wandeln, rennen, stürmen.

Doch die eigentliche Show ist von oben zu sehen. Von dort lässt sich verfolgen, wie das Wellenmeer des sehr blauen Nil aus Stoff hoch- und runtergewedelt wird. Wie die Flammen der Tempelfeuer feuertechnisch gut geschützt sind. Wie die Regie über Bildschirme die Riesenhalle fest im Griff hält. Wie der künstliche Elefant auf Rollen fährt, der mit kleinen Ohren wedelt und das Haupt weise nach rechts und links pendeln lässt.

Es könnte sein, dass mancher mit dieser Riesenshow verdorben wird für das klassische Guckkasten-Operntheater. Dabei darf keine kritische Inszenierung erwartet werden – alles bleibt fein orientalistisch, heteronormativ und Patriarchen-dominant, obwohl sich die Oper für eine postkoloniale, feministische Sicht anbietet: zwei versklavte Schwarze Personen, zwei von Männern drangsalierte Frauen, die übermächtigen Priester.

Das aber bleibt letztlich genauso egal wie die Frage, ob dieser Sänger, jene Sängerin den Ton getroffen hat, da alle Stimmen durch die Distanzen elektronisch verstärkt und gemischt werden müssen. Hier geht es um das Ganze, das Spektakel, welches Oper seit dem Barock immer auch ist, um das Erleben. Insgesamt singen alle großartig, insbesondere der Chor.