Das Schweigen der Väter Falk Richters exemplarisches Familienstück an der Schaubühne

Dunkle Häuser, geduckt hinter Zäunen und hohen Hecken. Die Kamera fährt langsam die Straße entlang, kein Mensch zu sehen, der Himmel hängt tief. „Buchholz in der fucking Nordheide“: In den 1980er Jahren wächst hier ein Junge auf, der sich fremd fühlt. Fremd in der Familie. Die Eltern lesen seine Tagebücher, öffnen seine Briefe, wollen ihn zum Psychiater schicken. Der Junge ist schwul. Der Vater schlägt ihn vor den Augen von Mutter und Schwester. Reden kann man mit dem Alten sowieso nicht.

„The Silence“ Die Uraufführung des Stücks war 2022 in Straßburg. Für die Schaubühne hat Falk Richter mit dem Schauspieler Dimitrij Schad eine neue Fassung erarbeitet. Video: Lion Bischof. Bühne und Kostüme: Katrin Hoffmann. Die Vorstellungen bis zum 12. Dezember sind ausverkauft.

Der Junge geht für ein Austauschjahr nach Amerika, und das jedenfalls nicht unglückliche Ende der Geschichte, wenn sie denn ein Ende hat, sei hier schon einmal verraten. Der Junge wird Autor und Regisseur, erfolgreich an den großen Bühnen des Landes und auch international, macht politische Stücke und ist heute 54 Jahre alt. Und immer noch steckt „Buchholz in der fucking Nordheide“ in seinem Leben drin.

Der Krieg ist tabu

Leider keine ungewöhnliche Biografie. Nichts Spektakuläres, was Falk Richter in „The Silence“ erzählt. Er kehrt mit dieser Produktion an die Schaubühne zurück. Hier haben autofiktionale Stücke eine Heimat, in der jüngeren französischen Traditition – Coming of age-Geschichten von Didier Eribon und Édouard Louis.

Buchholz, das ist die alte Bundesrepublik. Ein Land des Schweigens. Gelobt für seine Erinnerungskultur, aber in vielen Familien wird über den Krieg nicht gesprochen. Die Väter sind psychisch zerstört und bauen die Wirtschaft wieder auf. Die Rolle der Mütter: verzichten, durchhalten, wegsehen. Und länger leben als die Väter.

Fremdenfeindlich bis zuletzt

Manchmal ist die Literatur, das Theater oder der Film präziser als jede historische Abhandlung. Das macht dieses Stück von Falk Richter so groß im Kleinen. Er zeichnet ein Klima der Beklemmung, der Gewalt gegen queere Menschen, ein Biotop von Verdrängung. Das Letzte, was der sterbende Vater sagt: Wenn die Rumänen in die EU kommen, ist alles vorbei. Der Sohn am Totenbett schafft es nicht, dem Verstorbenen die Augen zu schließen und den weit aufgerissenen Mund, der nie reden wollte oder konnte.

Es gibt so viele feine, schmerzhafte Momente und Erinnerungen in „The Silence“ und immer wieder Beinahe-Berührungen, ein Fast-Verstehen. Nach dem Tod des fernen Vaters spricht Richter mit seiner Mutter und zeichnet die Gespräche im Wohnzimmer (Ledergarnitur, Zierteller an der Wand) mit der Kamera auf. Doris Waltraud Richter verblüfft mit ihrem Charme, eine lebenskluge Frau, unglaublich sportlich. Sie hat viel durchgemacht, aber ihrem Sohn und sich selbst nie zugehört. Die Videos mit der Mutter könnten einen Abend füllen; sie sind kurz und verraten genug.

Ein fabelhaftes Solo

Es ist Falks Abend – und ein fabelhaftes Solo für Dimitrij Schad, der Falk Richter spielt. Das ist eine schwere Aufgabe für einen Schauspieler schon deshalb, weil knapp zwei Stunden auf der Bühne eine Welt bedeuten. Aber er ist nicht allein. Der herrische Vater, die irgendwie auch gestörte Schwester, die Typen, die den jungen Falk zusammenschlagen in einer Winternacht am Imbiss, der Lebenspartner später beim Krisentelefonat: Dimitrij Schad holt sie alle heraus aus ihrer Versenkung, spricht mit ihnen, streitet, rastet aus und will doch die Kontrolle behalten. Es ist sein Leben.

Schad stellt aber nicht bloß ein Richter-Double her. Er schafft aus der Biografie des anderen etwas, das viele angeht. Tief beeindruckt die Szene, in der er dem Vater eine Rede in den Mund legt, die der Sohn gern gehört und die dem Vater vielleicht gutgetan hätte. Aber der hatte die entsetzlichen Kriegserlebnisse tief verschlossen und um seine Seele einen Anker gelegt, der ihn hinabzog.

Dimitrij Schad hat manchmal Tränen in den Augen. Und er findet seinen Humor wieder, schwingt zurück in die so sympathische Lässigkeit, mit der er die Erinnerungen lockt.