Das Sklavereidrama „Emancipation“ Im Höllenkreis der Südstaaten

Das Genre der „Lynch-Fotografie“, die bis in die 1930er Jahre in den amerikanischen Südstaaten verbreitet war (von dem Historiker James Allen in seinem Buch „Without Sanctuary“ dokumentiert), hat in den USA vor über zwanzig Jahren noch einmal eine Diskussion über die Darstellung von Gewaltbildern ausgelöst. Die kommerziellen Postkartenmotive von triumphierenden Weißen vor erhängten Afroamerikanern, die käuflich zu erwerben waren, sind einerseits historische Dokumente, haben aber auch die Frage aufgeworfen, wie das Kino solche traumatischen Bilder reproduzieren sollte.

Zum FIlm Emancipation USA 2022. Regie: Antoine Fuqua. Drehbuch: William N. Collage. Mit: Will Smith, Ben Foster, Charmaine Bingwa, Steven Ogg, Mustafa Shakir. 132 Minuten. Ab 9. Dezember auf AppleTV+

Je stärker sich die US-Film- und Fernsehindustrie mit der Repräsentation von neuen Perspektiven auf die amerikanische Geschichte auseinandersetzt, desto mehr rückt diese Art der Bildpolitik aber in den Hintergrund. Von Steve McQueens biografischem Drama „12 Years a Slave“ (produziert von Brad Pitt), mit dem das Thema Sklaverei 2014 auch fürs Oscar-Prestige interessant wurde, bis zu Barry Jenkins Serie „Underground Railroad“, nach dem Roman von Colson Whitehead, fallen die Sensibilitäten sehr unterschiedlich aus. In den vergangenen Jahren fand darum der Begriff „Black Trauma Porn“ Eingang in die Kulturkritik.

Um Bildpolitik geht es indirekt auch im Will-Smith-Film „Emancipation“ von Action-Regisseur Antoine Fuqua („Training Day“). Die Apple-Produktion basiert auf dem berühmten Foto „Scourged Back“, das 1863 im „Harper’s Weekly“ erschien. Es zeigt den von Peitschenhieben grausam vernarbten Rücken des befreiten Sklaven Gordon und trug zum Stimmungsumschwung in den amerikanischen Nordstaaten bei, die Abolitionismus-Bewegung zu unterstützen. Nach Lincolns „Emanzipationsproklamation“ trat Gordon in die Unions-Armee ein, die das Ende der Sklaverei durchsetzte.

Wie sensibel der Umgang mit diesen historischen Bildern ist, erfuhr erst vor wenigen Tagen der „Emancipation“-Produzent Joey McFarland, der zur US-Premiere das Originalfoto mitbrachte, das seinen Film inspirierte - und dafür Kritik erntete. Der Grat zwischen Dokumentation und „Black Trauma Porn“ ist schmal; auch Fuqua und sein Star leisten sich mit „Emancipation“ einige Fehltritte. Ursprünglich als Oscar-Vehikel für Will Smith konzipiert (was sich doppelt erledigt hat durch den Preis für „King Richard“ und seinen Academy-Ausschluss nach dem Ohrfeigen-Eklat), steht „Prestige-Produktion“ in Großbuchstaben über jeder, in gestochen scharfem Schwarz-weiß gedrehten (und mit gelegentlich monochromen Farbtupfern versehenen) Einstellung.

Die Sümpfe von Louisiana, durch die sich Will Smiths Figur - bei Fuqua heißt sie Paul - auf der Flucht vor einem sadistischen Sklaventreiber (Ben Foster) bis zur rettenden Frontlinie durchschlägt, evozieren eine kalte Magnum-Ästhetik. Das Spalier von aufgespießten Köpfen, an dem Paul auf dem Weg zur Plantage vorbeigetrieben wird, ist ein Höllenbild und wirkt in seiner Stilisierung gleichzeitig obszön. Fuquas Affektkino findet keine Balance zwischen Darstellung und Intention, weil seine Bildlogik nur über das Verhältnis von Smiths Starkörper (mit Schlamm bedeckt, im Kampf mit einem Alligator) und der pittoresken Landschaft (Southern Gothic) funktioniert. Als Actionfilm verfehlt„Emancipation“ allerdings sein Thema.

