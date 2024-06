Der erste CSD in Rheinsberg Das queere Hinterland zeigt Flagge

Rheinsberg in der Ostprignitz, fast schon in Mecklenburg, feierte gerade seinen ersten CSD. Glückwunsch. Jede Stadt sollte den Mut, die Kraft haben, ihre Vielfalt zu feiern und dazu Gäste einzuladen. Freunde berichteten mit vielen Fotos: tolle Demonstration und Party, Bier, Wein, Sekt, Kaffee, Kuchen schmeckten, die Sonne lachte. Danach wurde oft eingekehrt, die lokale Gastronomie dürfte also auch beglückt sein. Gut so, Liebe geht durch den Magen.