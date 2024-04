Der Jäger bei „Gefragt-Gejagt“ Klaus Otto Nagorsnik ist tot

Sein Beruf war nicht die schlechteste Voraussetzung für seinen späteren Fernsehruhm. Klaus Otto Nagorsnik arbeitete bis zu seinem Ruhestand als Bibliothekar in der Stadtbücherei. Bücher, klar, waren sein Hobby und das Quizzen war seine Leidenschaft. Bei Quiz-Meisterschaften gewann er zahlreiche Titel. 2014 wurde der gebürtige Münsterländer für die Quizshow „Gefragt-Gejagt“ engagiert, was zunächst im NDR Fernsehen und später des großen Publikumserfolgs wegen in die ARD wechselte. In der Quizsendung tritt ein Team von vier Kandidatinnen und Kandidaten gegen einen ausgewiesenen Quizprofi an - die „Jägerin“ oder den „Jäger“.

Unerwartet verstorben

Unerwartet ist Klaus Otto Nagorsnik mit 68 Jahren Jahren gestorben, wie die ARD-Programmdirektion am Mittwochabend mitteilte. Nagorsnik war nicht nur einer „Jäger“ in der Sendung, er war der Jäger schlechthin und ein Publikumsliebling, mit seinem immensen Wissen, seinem scharfen Verstand und seinem westfälischen Humor. Spitzname: „Der Bibliothekar“.

Die Jägerinnen und Jäger würdigten Nagorsik als „einen großen Quizzer mit hoher Bildung und Lebensfreude, der sich mit der Ilias ebenso auskannte wie mit dem BVB in all seinen Facetten“. Das „Gefragt--Gejagt“-Team sei zu seiner zweiten Familie geworden, seine Einsätze auf dem Jägerstuhl seien Festtage für ihn gewesen.

„Unser Bibliothekar hat ,Gefragt-Gejagt’ über viele Jahre mitgeprägt. Wir verdanken ihm unzählige spannende und unterhaltsame Abende. Das Publikum hat ihn geliebt“, wiurde der ARD-Koordinator Vorabend, Frank Beckmann, zitiert. Moderator Alexander Bommes erklärte:: „Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst. Die Jagd wird auch für ihn weitergehen.“

Die bereits vorproduzierten Folgen der neuen Staffel von „Gefragt-Gejagt“ mit Nagorsnik werden im Gedenken an den gebürtigen Münsterländer vom 13. Mai an im Ersten zu sehen sein, wie die ARD-Programmdirektion mitteilte.