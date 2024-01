„Der Junge und der Reiher“ im Kino Hayao Miyazakis Sturzflug ins Ungewisse

In einer Kinolandschaft, die von Produktionen mit Anknüpfpunkten für das Publikum dominiert wird – Fortsetzungen, Adaptionen, Biopics –, ist die PR-Maschinerie entsprechend gepolt. Mit gehörigem Aufwand wird das Publikum in der Regel schon Monate, manchmal sogar Jahre vor einer Veröffentlichung crossmedial darauf aufmerksam gemacht, wieso es sich für ebendiese interessieren sollte, in Form von Teasern, Trailern, Interviews oder was den zuständigen Werbern sonst noch so einfällt.