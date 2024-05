Der Mann, den die Faschisten hassten Vor 100 Jahren stellte sich Giacomo Matteotti ein letztes Mal Mussolini entgegen

Es liegt eine besondere Ironie darin, dass ausgerechnet die Erben des italienischen Faschismus, die seit Herbst 2022 in Rom an der Regierung sind, das Jahrhundertgedenken von dessen Anfängen begehen müssen – oder auch beschweigen. So geschah es am 28. Oktober 2022 zum 100. Jahrestag des Marschs auf Rom, Italiens Gegenstück und Vorläufer von Hitlers Machtergreifung. Giorgia Melonis Regierung, die erste unter postfaschistischer Führung, war da gerade fünf Tage im Amt.