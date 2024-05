Deutsche Leitkultur nach Charlotte Merz Gelassenheit ist eine Tugend

Als regelmäßiger Zuschauer der „heute-show“ des ZDF kann man sich die Szene mit dem Schlagabtausch zwischen Lutz van der Horst und Friedrich Merz’ Ehefrau Charlotte selbst dann leicht vorstellen, wenn man nicht auf dem CDU-Parteitag dabei war.

Lutz van der Horst, der Großmeister der ironisch-aufdringlichen Straßen- und Saalumfragen, hat auf dem Parteitag in Berlin vor wenigen Tagen mehrere CDU-Politiker danach gefragt, was eigentlich „deutsche Leitkultur“ ausmache. Er war dabei nach seiner Meinung mit Adiletten an den Füßen themengerecht gekleidet.

Der Comedian ist im Politbetrieb bekannt wie Kai Ebel in der Formel-1-Boxengasse. Lutz van der Horst gehört dabei zu denjenigen, die zwar bellen, aber nicht beißen. Entsprechend nutzen gewiefte Volksvertreter seine Spontaninterviews geschickt dazu, ihre eigene Schlagfertig zu beweisen. So wie es auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor, CDU-Schatzmeisterin Julia Klöckner und der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Daniel Günther versucht haben.

Kurt Sagatz ist Medienredakteur des Tagesspiegels. Die „heute-show“ gehört für ihn vielleicht nicht zur deutschen Leitkultur, aber zu seinem Pflichtprogramm.

Gar nicht souverän fiel indes das Zusammentreffen mit CDU-Parteichef Friedrich Merz und dessen Ehefrau Charlotte aus. Zunächst kam van der Horst nicht an den Bodyguards vorbei, dann holte er sich auch noch eine öffentliche Zurechtweisung von der Kanzlergattin in spe ab.

Van der Horsts Versuch, die Merzens doch noch zur Leitkultur zu befragen, endete mit einer Zurechtweisung durch die Arnsberger Richterin: „Leitkultur bedeutet als allererstes zu fragen, ob man eine Antwort geben möchte“, sagte sie dem „heute-show“-Reporter und drückte dabei sein Mikrofon nach unten.

„Dass sich der Vorsitzende der größten Partei im Bundestag von Bodyguards gegenüber Journalisten abschirmen lässt, zeugt von wenig Souveränität. Dass seine Ehefrau den Journalisten Benimmregeln beibringen will, ist eine Unverschämtheit“, echauffierte sich danach DJV-Sprecher Hendrik Zörner gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Was die Wahlen in drei Bundesländern und für das Europaparlament angeht, befindet sich die Politik sicherlich schon in der heißen Phase. Für die Bundestagswahl gilt das indes noch nicht, zumal die Union noch keine Entscheidung in der K-Frage getroffen hat. Ein Politiker, aber auch die Gattin eines möglichen CDU-Kanzlerkandidaten sollte darum tunlichst nicht auf jede Provokation von Lutz van der Horst reagieren. Zumal ein Parteitag kein Gerichtssaal ist.

Aber auch dem Journalisten-Verband mag man zu Gelassenheit raten; Angriffe auf die Pressefreiheit sehen anders aus. Hier gibt es viel wichtigere Schlachten zu schlagen.

Lutz van der Horst hat seinen Punkt gemacht. Allein auf Youtube haben über eine halbe Million Menschen den Clip gesehen und ihn beinahe 1700 Mal kommentiert.