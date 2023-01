Deutschland von oben Promis auf dem Hundehügel

Typische Reporteridee, so ein Selbstversuch. Etwas machen und darüberschreiben. Im Gegensatz zu den investigativen Journalisten, die den Abgründen der ausbeuterischen Dienstleistungsbranche nachspüren, in dem sie sich ein paar Monate als Essenslieferant oder Paketbote verdingen, hat sich Achim Bogdahn für „Unter den Wolken“ aber ein anderes Modell überlegt: Das Erklimmen der höchsten natürlichen Erhebungen der 16 Bundesländer. Wobei bei Bogdahn mehr das anthropologische als das alpinistisch-sportive Interesse im Vordergrund steht.

Und weil man nie allein in die Berge gehen soll, hat der Münchner Radiomoderator sich für sein Sachbuchdebüt „Unter den Wolken“ bekannte Zeitgenoss:innen als Seilschaftspartner eingeladen. Sie verleihen den bergsteigerisch wenig anspruchsvollen Hügeln der Mittelgebirgsrepublik Deutschland erst die richtige Fallhöhe. Sich das Land, in dem man lebt, zu erwandern und dabei nicht nur etwas über die Geschichte einer Region, sondern auch über die Mentalität der Menschen zu erfahren, das ist ein dankbares Konzept.

Zum Buch Achim Bogdahn: Unter den Wolken. Meine Deutschlandreise auf die höchsten Berger aller Bundesländer. Heyne Verlag, München 2022, 416 Seiten, 22 € Cover von „Unter den Wolken“. © Heyne

Anders als Deutschland-zu-Fuß-Autoren wie Rüdiger Nehberg, Michael Holzach und Enno Seifried, um nur einige von sehr vielen Namen zu nennen, ist Achim Bogdahn allerdings Bahn-Fahrer. Und mit einem aufgeräumten Naturell gesegnet, das sich - trotz mancher Sottise - Normalos ebenso herzlich zuwendet wie den Promis. Mit einigen von ihnen ist der Radiomann nicht erst am Ende der Wandertour per Du, was sicher auch die Akquise der Begleiter:innen erleichtert hat. Zweieinhalb Jahre hat sich die im November 2018 gestartete Minigipfelstürmerei hingezogen.

Couchsurfen erhöht den Einsatz

Gleich im ersten Kapitel des Bandes, der von Judith Holofernes über Rocko Schamoni und Devid Striesow bis zu Mehmet Scholl und Margot Käßmann klingende Namen vorweist, geht es erstens ums Bahnfahren und zweitens ums Wandern. Bogdahn will seine „Hundehügel“, wie er die etwa im Stadtstaat Bremen nur 32,5 Meter messende Erhebung und den 116,2 Meter hohen Hamburger Hasselbrack nennt, möglichst mit der Bahn erreichen. Und das Nachtlager nach oder vor der Tour per Couchsurfing in der Region finden. Gewissermaßen, um den Reportereinsatz zu erhöhen.

Das geht im ersten Kapitel ganz lustig auf. Den 1141 Meter hohen Brocken in Sachsen-Anhalt begeht Bogdahn in Eis und Schnee mit „Brocken-Benno“, einem drahtigen Rentner, der schon 8000 mal oben war und ihn locker abhängt. Zuvor reist Bogdahn, der genauso gern Fußball- wie Bahnfahr-Anekdoten erzählt, als traumatisierter Fan von 1860 München in Richtung Harz. „Ich hatte Angst. Ich fuhr in den Osten. Ich musste in Halle umsteigen.“ Und dass nur eine Woche nachdem 1500 Hools des Halleschen FC sein geliebtes Grünwalder Stadion auseinandergenommen haben.

Judith Holofernes und der Autor auf dem Großen Müggelberg. © Achim Hofbauer

Die pittoreske Schilderung der Käuze im Regio nach Wernigerode wird noch von der seiner Gastgeberin, einer Polizistin und ihren durchtrainierten Freunden getoppt, die sich als freundliche Wandervögel mit Vorliebe für katerträchtige Getränken entpuppen. Sätze wie „Mein Kopf fühlte sich an wie ein morscher Baum, auf den ein Specht mit ADHS einhackte“ klingen zwar mächtig nach 90er-Jahre-Ironie, schaffen aber plastische Bilder.

Mit Rocko Schamoni auf dem Bungsberg. © Achim Hofbauer

Auch geizt der 1965 geborene Autor nicht mit unnützem Wissen zur jeweiligen Region und garniert sie mit nostalgischen Vokabeln aus dem popkulturellen Gedächtnis seiner Generation: von „Aktenzeichen XY ungelöst…“ bis zu Norbert Blüm und diversen Bands.

Ob man von seinen Wandergefährten wie dem Bremer Ex-Bürgermeister Henning Scherf oder Filmemacher Edgar Reitz nun in lockerer Plauderlaune Spektakuläres erfährt? Null. Alle beschränken sich auf Nettigkeiten.

Und wenn Bogdahn was erfahren hat, wie den Namen des Begleiters der Ex-Bischöfin Margot Käßmann, deren Amt weiland an einer Trunkenheitsfahrt scheiterte, dann gibt er ihn in seinen sympathischen, aber keineswegs tief gründelnden Land-und-Leute-Impressionen nicht preis. Was am Berg geschieht, bleibt auch am Berg. Das wissen selbst Flachland-Tiroler.

