Die Befreiung vom Korsett Als den Frauen das Reformkleid auf den Leib geschneidert wurde

Für Motten und anderes Getier brachen schlechte Zeiten an. Über Generationen hinweg konnten sie unbehelligt in den zahllosen Stoffschichten der Damenkleider leben. Wasser mussten sie nicht fürchten, denn die Garderobe, die Frauen noch vor hundert Jahren trugen, ließ sich nicht waschen. Umso bemerkenswerter waren die Kleider, die ab 1905 in Karlsruhe geschneidert wurden in der Werkstatt einer gewissen Emmy Schoch, die nicht nur hygienisch waren, sondern vor allem eines: bequem.