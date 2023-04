Die härteste Band der Welt Metallica können vor Kraft kaum laufen

Nach sieben Minuten und 39 Sekunden ist die Welt auf „72 Seasons“, dem elften Studioalbum von Metallica, noch in Ordnung. Lead- und Rhythmusgitarre jagen sich teasend im Kreis (auch in der härteren Rockmusik kommt dem Vorspiel eine wichtige Rolle zu), die Toms poltern energisch dazwischen, während die Hi-Hat in angespannter Antizipation wie eine angriffslustige Klapperschlange zischelt. Bis nach einer guten Minute Kirk Hammett mit einem schneidenden Hochgeschwindigkeitsriff die Initiative ergreift – und das Stück förmlich explodiert. Den Rest brüllt James Hetfield dann eindrucksvoll nieder. Mit knapp acht Minuten ist der Opener und gleichzeitig das Titelstück von „72 Seasons“ ein kleiner Hoffnungsschimmer für Metallica-Fans: vierzig Jahre nach dem Debüt „Kill ’Em All“, dem Urknall des kalifornischen Thrash Metal.