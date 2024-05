Die Klosterinsel Reichenau feiert 1300-jähriges Bestehen Die Strippenzieher vom Bodensee

Hätten sie eine Bucket-List geschrieben, hätten nicht mehr als drei Begriffe darauf stehen dürfen: Beten, Lesen, Arbeiten. Das war es, was die Männer offiziell erwartete, die in das Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau eintraten: ein Leben voller Demut, Gehorsam und Schweigsamkeit. Die Wahrheit sah anders aus – das lassen nicht nur die kleinen Würfel ahnen, die bezeugen, dass in Klöstern gern und viel gespielt wurde. Die Mönche auf der Reichenau packten auch oft ihr Bündel und reisten durch die Weltgeschichte.

Dass das Leben im Kloster anders ausschaute, als man gemeinhin glaubt, zeigt eine wahrlich erhellende Ausstellung in Konstanz. Vor 1300 Jahren wurde auf der Insel Reichenau ein Kloster gegründet. Das Badische Landesmuseum hat das Jubiläum zum Anlass genommen, um in den Räumen des Archäologischen Landesmuseums die bemerkenswerte Karriere der Klosterinsel zu beleuchten. Schließlich gehört sie heute nicht ohne Grund zum UNESCO-Welterbe der Menschheit – wie auch einige der kunstvoll verzierten Handschriften, die die Mönche hier fertigten.

Als der Heilige Pirmin 724 auf die Reichenau kam, lebten hier angeblich nur Unmengen an Schlangen. Er soll sie ins Wasser gejagt haben, um dann ein Kloster zu gründen – so besagt es zumindest die Legende. Schon bald florierte die Insel. Wer in den kommenden Jahrhunderten in Sachen Glauben etwas auf sich hielt, kam auf die Reichenau. Die hier ansässigen Mönche pflegten schon bald Kontakte weit über Europas Grenzen, nach Jerusalem oder Nordafrika. In der Konstanzer Ausstellung ist ein „Verbrüderungsbuch“ zu sehen, in dem das weit verzweigte Netzwerk von 823 bis ins 14. Jahrhundert sorgfältig notiert wurde.

Im Lauf des Mittelalters wurden diverse Kirchen und Kapellen auf der Insel gebaut. Oft übernahmen befreundete Bischöfe die Kosten in der Hoffnung, dafür eines Tages auf der Reichenau begraben zu werden. Für die Ausstellung hat man die Bauten virtuell wiederauferstehen lassen, denn die wenigsten Gebäude existieren noch. Es wurden auch allerhand Reliquien auf die Insel geschafft – die Gebeine des Evangelisten Markus und sogar Blut, das angeblich von Christus stammen soll.

Die Ausstellung Welterbe des Mittelalters – 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Die Ausstellung im Archäologischen Landesmuseum Konstanz, ist bis 20. Oktober geöffnet, Di bis So und Feiertage 10–18 Uhr. Zum Jubiläum ist das Buch „Reichenau – Insel der Geheimnisse“ im Bonifatius Verlag erschienen, in dem die Bestsellerautorin Tanja Kinkel und andere Autorinnen vom Klosterleben auf der Reichenau erzählen.

In einer Zeit, als kaum jemand lesen und schreiben konnte, waren Klöster wichtige Orte, weil hier das Wissen gesammelt wurde – ob zur Astronomie oder Arithmetik. Die Reichenau wurde so zu einem Zentrum des Wissens. Die Mönche stellten für ihre Bücher selbst die Seiten aus Tierhäuten her. Tinte und Farben gewannen sie aus Wurzeln und Erden.

Ihre kunstvoll gestalteten Handschriften, die gemeinsam im Skriptorium, der Schreibwerkstatt, verfasst wurden, entwickelten sich zu einem begehrten Exportartikel. Und so waren es auch die Benediktiner vom Bodensee, die Karl der Große ins Boot holte für seine Förderung der Bildung. Sie stellten ab dem Jahr 800 das Lehrmaterial zur Verfügung, damit die Gläubigen auch außerhalb der Klöster lernen konnten.

Die aufgehende Sonne strahlt das ehemalige Benediktinerkloster samt Münster auf der Insel Reichenau an. © dpa/Felix Kästle

Viele dieser prächtigen Bücher liegen nun in den Vitrinen der Konstanzer Ausstellung aus – darunter auch der Codex Egberti, ein Hauptwerk der ottonischen Buchmalerei, das Ende des 10. Jahrhunderts auf der Reichenau entstanden sein könnte. Wissen war Macht. So holte Karl der Große viele der belesenen Kirchenleute an seinen Hof nach Aachen, wo sie für ihn Regierungsgeschäfte erledigten und nebenbei allerhand Privilegien genossen.

Die von den Reichenauer Mönchen verfassten Prachtbände waren dabei selbst ein Instrument der Politik und dienten als Mittel, um politische und religiöse Konflikte zu lösen. Nicht ohne Grund nannte sich der Bücherschrank damals Armarium – abgeleitet vom lateinischen Wort für Waffe.

Die ehrgeizige Ausstellung in Konstanz erzählt weit mehr als nur die Geschichte der Reichenau. Da es kaum noch Gegenstände gibt, die vom Klosterleben auf der Insel erzählen, sind vor allem Objekte aus anderen Klöstern zu sehen, etwa ein steinernes Kapitell, ein Säulenknauf, aus Brescia. Mit diesen zahlreichen Leihgaben, mit Gemälden, Skulpturen, Glocken und sogar Reliquien, ist die Ausstellung so üppig bestückt, dass der Katalog stattliche 600 Seiten umfasst. Zum Jubiläum wollten die Kuratoren offenbar Maßstäbe setzen und auch mit der schieren Masse an die einstige Bedeutung erinnern, die man der kleinen Insel im Bodensee heute kaum noch zutraut.

Nach tausend Jahren Klostergeschichte begann der Niedergang. 1724 wurde das 1000-jährige Jubiläum der Klostergründung noch mit Glanz und Gloria gefeiert, 33 Jahre später löste sich das Kloster auf. Immerhin – heute leben wieder einige Nonnen und Mönche auf der Reichenau.