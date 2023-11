Die Kultur und ihr moralischer Kompass Es braucht Verantwortung und neue Ansätze, um die Freiheit der Kunst zu retten

In den ersten Tagen nach den brutalen Anschlägen der Hamas auf Israel sorgten menschenverachtende Posts vereinzelter Künstler und Kuratoren für Entsetzen. In diesen hatten sie Smileys über die Körper erschossener Israelis gesetzt, ironische Kommentare über die angsterfüllten Gesichter der israelischen Geiseln gelegt oder Collagen publiziert, die die Gewalt an unschuldigen Menschen als Teil eines größeren Freiheitskampfes poetisierten.