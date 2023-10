Tagesspiegel Plus Die Liebe trotzt der Apokalypse : Ukrainische Künstler geben „Madame Butterfly“ im Admiralspalast

Seit Kriegsbeginn tritt das Opern- und Balletttheater Charkiw in der Ukraine in Bombenkellern und Krankenhäusern auf. Auf Tour in Europa wollen sie zeigen, was Putins Russland zu zerstören sucht.