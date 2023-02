Die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz „Wir wollen aus den Häusern das Beste rausholen“

Klaus Biesenbach, der Direktor der Neuen Nationalgalerie, hat zuletzt ein erschreckendes Bild der Verhältnisse in den Staatlichen Museen gezeichnet. Es dauerte Monate, bis in seinem Büro ein von der Decke hängendes Modul repariert wurde. Man hört außerdem von klimatische Probleme am Hamburger Bahnhof, Wasser in der Garage gleich neben dem Depot der Gemäldegalerie. Wie schlimm ist es wirklich?

PARZINGER: Wir haben ein komplexes bauliches Erbe, einerseits die historischen Gebäude auf der Museumsinsel, andererseits die Westberliner Nachkriegsmoderne, die mittlerweile auch saniert werden muss. Das hat aber nichts damit zu tun, dass über die Jahre in der SPK die Verwaltungsvorgänge immer mehr zentralisiert wurden. Zum Beispiel wurde die eigene Generalverwaltung der Museen wegen mangelnder Ressourcen vor Jahren in die Hauptverwaltung beim Präsidenten verlagert. Das bringt Einsparungen, aber die Wege werden länger. Deshalb wollen wir durch die Stiftungsreform die Handlungsfähigkeit der einzelnen Häuser wieder stärken.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden