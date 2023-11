Die Samstag-Abend-Show Hat sie noch eine Zukunft?

Das Comeback von „Wetten, dass..?“ mit Moderator Thomas Gottschalk geriet 2021 zum großen Revival. Fast 14 Millionen Menschen ließen sich in alte Fernsehzeiten zurückversetzen - und das ZDF entschied, 2022 und 2023 je eine Show-Zugabe zu produzieren. Am Samstag um 20.15 Uhr präsentiert Gottschalk nun zum letzten Mal die Sendung, mit der er zur Moderatorenlegende wurde und die mit ihm zur größten Unterhaltungsshow Europas wuchs.

In unserer Serie „3 auf 1“ erklären drei Expert:innen, wie die Unterhaltung am Samstagabend in Zukunft aussehen könnte. Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Balance zwischen Tradition und Innovation

Oliver Heidemann ist Unterhaltungschef des Zweiten Deutschen Fernsehens.

Fernsehunterhaltung am Samstagabend. Etwas zugespitzt war das früher: Salzstangen, Bademäntel und die große Showbühne im klassischen linearen TV. Heute ist es: für jeden etwas anderes. Ein spezielles Comedy-Special bei einem Streamingdienst, eine Miniserie in einer Mediathek, eine Show bei YouTube oder alles gleichzeitig. Beide Welten haben ihre Berechtigung. Es gibt beim Publikum weiterhin ein Bedürfnis nach „Lagerfeuer-Formaten“, die wir kollektiv wahrnehmen, über die wir am nächsten Tag sprechen. Gleichzeitig werden die Sehbedürfnisse immer individueller.

Was, wo und wann ich etwas sehe, will ich mir nicht mehr von einem Programmplaner vorschreiben lassen. Ich will mein eigener Programmplaner sein. Dies gilt nicht nur für Showformate und selbstverständlich auch nicht nur für den Samstagabend. Die Vielfalt der Optionen nimmt stetig zu. Die Herausforderung liegt in allen Genres und auf allen Sendeplätzen in einer guten Balance aus Tradition und Innovation. Am heutigen Samstag sehen wir mit „Wetten, dass..?“ noch einmal eine Show, die alles und alle vereint – ein großes, lineares TV-Event fürs ganze Publikum, intensiv begleitet auf Social Media und non-linear ausgewertet in der Mediathek. Ein Samstagabend für alle – Top, die Wette gilt!

Auswahl an Formaten wie noch nie

Christoph Schneider ist Country Director Prime Video Deutschland

Die Zukunft der TV-Unterhaltung ist bunt und vielfältig. Fast 600 Serien wurden 2022 in den USA produziert, hunderte Inhalte auch in Deutschland. Dank zahlreicher Anbieter, die intensiv um den Zuspruch des Publikums konkurrieren, haben Zuschauer:innen so viel Auswahl wie nie zuvor. Das Auftragsvolumen für TV-Produktionen hierzulande ist trotz der makro-ökonomisch schwierigen Situation stabil. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Vielfalt kaputt reguliert wird.

Wettbewerb treibt Innovation zum Wohle der Zuschauer. Deutschland ist ein hoch-kompetitiver TV-Markt. Eine Investitionsverpflichtung, wie sie die Bundesregierung diskutiert, schafft die falschen Anreize. Sie ist bürokratisch und konjunkturabhängig, sie reduziert Vielfalt und ignoriert die Wünsche der Zuschauer. Die Investitionsverpflichtung ist ein politischer Irrweg. Im Gegensatz zu einer steuerlichen Anreizregulierung brächte sie keinen einzigen weiteren Euro für Unterhaltung made in Germany nach Deutschland.

Familienfreundlich und kürzer

Ute Biernat ist Geschäftsführerin der Ufa Show & Factual.

Der Samstagabend gehört der Familie und das zeigt sich auch im Show-Bereich – mehr Mitraten, mehr echte Charaktere, auch gemeinsam mit Promis, einfach rundum familientauglich. Sich generationsübergreifend auf eine Spielshow, ein Quiz oder ein Musik-Format an der Fernbedienung zu einigen, ist viel einfacher als auf zugespitztes Fernsehen. Nicht umsonst funktioniert „Wer weiß denn sowas XXL“ am Samstagabend so gut – bei jüngeren, wie auch bei älteren Zuschauenden.

Außerdem glaube ich, dass die Primetime-Formate wieder kürzer werden müssen und nicht auf Teufel komm raus bis Mitternacht gezogene Strecken. Eine kurzweilige Show, bei der man hinterher sagt „ach, schade schon vorbei“ hat eine viel größere Zukunft als immer mehr von dem ewigen Gleichen.

Live-Fernsehen ist dabei die Kür, sozusagen das I-Tüpfelchen am Samstagabend, das aber auch nicht so günstig zu haben ist.