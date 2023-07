Die Säulen der Natur Ein spektakulärer Skulpturenpark in der Provence

Aus der Entfernung sieht es aus wie eine Baustelle, aus der Nähe wie eine explodierte Scheune. Ein fremdes Element, das sich mit seiner luftigen Konstruktion überraschend harmonisch in die Hügellandschaft der Provence einfügt. Zwischen Olivenbäumen und Rebstöcken, auf dem Gelände des Château La Coste, steht ein Kleinod von Frank Gehry. Ursprünglich für die Serpentine Gallery in London entworfen, spendet der „Pavillon de Musique“ nun in Südfrankreich Schatten und schafft eine ausgezeichnete Akustik.