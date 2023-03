Die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse Zeit der Verwandelten

Wenn am 27. April, also gut einen Monat später als sonst, nach drei Jahren pandemiebedingter Pause der Preis der Leipziger Buchmesse wieder in der Glashalle des Leipziger Messegeländes ausgelobt wird, kann es gut sein, dass ein alter Bekannter einen der drei Preise bekommt: Clemens J. Setz. Denn 2011 gewann Setz schon einmal mit seinem Roman „Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes“.

Zum Preis Der mit 60.000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse wird seit 2005 in drei Kategorien verliehen: Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Jeweils fünf Titel werden vorab nominiert, die Gewinner bekommen jeweils 15.000 Euro, die anderen Nominierten 1250 Euro. Dieses Jahr ist die Preisverleihung am 27. April um 16 Uhr in der Glashalle der Leipziger Buchmesse. DIE NOMINIERUNGEN AUF EINEN BLICK Belletristik · Ulrike Draesner: „Die Verwandelten“ (Penguin Verlag, Februar 2023) · Joshua Groß: „Prana Extrem“ (Verlag Matthes & Seitz Berlin, August 2022) · Dinçer Güçyeter: „Unser Deutschlandmärchen“ (Verlag mikrotext, November 2022) · Clemens J. Setz: „Monde vor der Landung“ (Suhrkamp Verlag, Februar 2023) · Angela Steidele: „Aufklärung. Ein Roman“ (Insel Verlag, September 2022) Sachbuch / Essayistik · Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey: „Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus“ (Suhrkamp Verlag, Oktober 2022) · Jan Philipp Reemtsma: „Christoph Martin Wieland. Die Erfindung der modernen deutschen Literatur“ (Verlag C.H. Beck, März 2023) · Regina Scheer: „Bittere Brunnen. Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution“ (Penguin Verlag, April 2023) · Simone Schlindwein: „Der grüne Krieg. Wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird - und was der Westen damit zu tun hat“ (Ch. Links Verlag, April 2023) · Birgit Weyhe: „Rude Girl“ (avant-verlag, März 2022) Übersetzung: · Nicole Nau, übersetzte aus dem Lettischen: „Das Bett mit dem goldenen Bein. Legende einer Familie“ von Zigmunds Skujiņš (mareverlag, September 2022) · Brigitte Oleschinski und Osman Yousufi, übersetzten aus dem Arabischen: „Grabtuch aus Schmetterlingen“ von Lina Atfah (Pendragon, September 2022) · Antje Rávik Strubel, übersetzte aus dem Schwedischen: „Wer hat Bambi getötet?“ von Monika Fagerholm (Residenz Verlag, September 2022) · Johanna Schwering, übersetzte aus dem argentinischen Spanisch: „Die Cousinen“ von Aurora Venturini (dtv Verlag, September 2022) · Katharina Triebner-Cabald, übersetzte aus dem Französischen: „Vertraulichkeiten“ von Max Lobe (akono Verlag, August 2022)

Jetzt ist er erneut nominiert mit seinem biografischen Roman über den Wormser Schriftsteller, Religionsgründer und Hohlwelt-Apologeten Peter Bender. In puncto Prominenz ist Setz’ größte Konkurrentin in der Kategorie Belletristik die Berliner Schriftstellerin Ulrike Draesner, die für ihren Roman „Die Verwandelten“ ausgewählt wurde. Dieser erzählt zahlreiche deutsch-polnische Geschichten, in denen es um den Zweiten Weltkrieg, um Flucht und Vertreibung geht. Wie Setz, der vergangenes Jahr den Georg-Büchner-Preis erhielt, ist Draesner eine vielfach ausgezeichnete Autorin, unter anderem bekam sie 2016 den Nicolas-Born-Preis und 2020 den Bayrischen Buchpreis.

Gewinnt eine Außenseiterin?

Dagegen sind die anderen Nominierten weniger bekannt: Angela Steidele ist mit ihrem historisch-feministischen Roman „Aufklärung“ über die Gottscheds und die Tochter von Bach dabei, Joshua Groß mit seiner Generationsdystopie „Prana Extrem“ und Dincer Gücyeter mit ihrem vielstimmigen Gastarbeiterinnen- und Familienroman „Unser Deutschlandmärchen“. So wie in den vergangenen Jahren Außenseiterromane von Iris Hanika und Tomer Gardi das Rennen machten, könnte es gut sein, dass dieses Jahr Steidele, Groß oder Gücyeter gewinnen.

Auch wenn dieser Preis in Leipzig nicht die Strahlkraft seines Pendants in Frankfurt, des Deutschen Buchpreises, hat, zeichnet ihn aus, nicht nur Romane zu prämieren, sondern auch Sachbücher und Übersetzungen. Die stehen zwar in der Berichterstattung immer etwas im Schatten der Belletristik, sind aber häufiger mal die interessanteren, besseren Bücher, bei den Übersetzungen oft kein Wunder, weil mitunter Weltliteratur.

Dieses Mal handelt es sich eher um Entdeckungen, wie Nicole Naus Übersetzung aus dem Lettischen von Zigmund Skujins „Das Bett mit dem goldenen Bein. Legende einer Familie.“ Oder Brigitte Oleschinskis und Osman Yousufis Übersetzung aus dem Arabischen von Lina Atfahs „Grabtuch aus Schmetterlingen“.

Dazu kommen die Potsdamer Schriftstellerin Antje Rávik Strubel, die Monika Fagerholms „Wer hat Bambi getötet“ aus dem Schwedischen übersetzt hat, Johanna Schwering, die Aurora Venturinis Roman „Die Cousinen“ aus dem argentinischen Spanisch übertrug sowie Katharina Triebner-Cabald, die für Max Lobes „Vertraulichkeiten“ als Französisch-Übersetzerin verantwortlich war. Übersetzungen, so wirkt das bei der Auswahl in diesem Jahr, scheinen vor allem Frauensache zu sein.

Erstmals ein Comic dabei

Fehlen die Sachbücher. Hier ragen vielleicht Oliver Nachtweys und Carolin Amlingers vieldiskutierte Untersuchung über den libertären Autoritarismus („Gekränkte Freiheit) und Jan Philipp Reemtsmas Porträt von Christoph Martin Wieland (siehe Seite 27) heraus.

Dazu kommt erstmals ein Comic, nämlich die Lebensgeschichte der schwarzen Germanistikprofessorin Priscilla Layne, die Birgit Weyhe erzählt, Regina Scheers Porträt von Hertha Gordon-Walcher („Bittere Pillen) sowie Simone Schlindweins Buch „Der grüne Krieg. Wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird – und was der Westen damit zu tun hat.“ Über diese ganze Shortlist lässt sich problemlos sagen: So viel Verfeinerung war lange nicht. Was wiederum Setz und Reemtsma zu absoluten Außenseitern macht.

Zur Startseite