„Die stillen Trabanten“ Auch Nachtgestalten haben Träume

Jenseits der Stadt liegt ein Stück vergessene Geschichte, ein Relikt der Vergangenheit eines Landes - und einer seiner Bewohner. Erik führt Marika an diesen verwunschenen Ort, eine russische Kaserne aus der DDR-Zeit, die die Biografien von zwei Menschen verbindet. Sonst haben die beiden einsamen Seelen eigentlich wenig gemeinsam. Erik, gespielt von Charly Hübner, arbeitet als Sicherheitsmann, die nächtlichen Touren mit seinem Wachhund führen ihn auch zu einem Spielplatz in der Nähe eines Wohnheims für Geflüchtete, wo er heimlich eine junge Frau auf der Schaukel beobachtet.

Die Imagination hebelt die triste Wirklichkeit aus

Marika (Irina Starshenbaum) stammt aus der Ukraine und hofft in Deutschland auf ein neues Leben. Die Freundschaft zwischen diesen beiden Außenseitern, wenn man ihre zögerliche Verbindung so nennen möchte, bleibt in Thomas Stubers episodischem Großstadtporträt „Die stillen Trabanten“ wenig greifbar. Aber ihr nächtlicher Ausflug in die Kaserne gehört zu wenigen Momenten, in denen die Imagination die triste Wirklichkeit aushebelt. Die leeren Räume verwandeln sich plötzlich in einen Ballsaal, eine Musical-Einlage mit den Mitteln des Sozialrealismus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Thomas Stuber gehört zu den großen Melancholikern des deutschen Kinos, in seinem Autor Clemens Meyer hat er einen kongenialen Partner gefunden. „Die stillen Trabanten“ ist ihr dritter gemeinsamer Spielfilm, basierend auf Meyers gleichnamigem Erzählband. Ein Panoptikum der Außenseiter und verlorenen Seelen, der Träumer und Verwundeten.

Stubers Bildern ist ein Pathos zu eigen, das weder zu süßlich noch zu melodramatisch überspannt ist. Wie Meyers Worte sind seine Bilder von einer feinen Lakonie durchzogen. „Die stillen Trabanten“ versammelt einige dieser Menschen, deren Wege, wenn sie sich kreuzen, für einen Moment eine neue Richtung einzuschlagen. Dieser Drall führt zu keinem Ausweg, aber zumindest zu einem Licht im Dunkeln.

Sehnsüchte, die der Realität nicht standhalten

Erik und Mascha, der Imbissbetreiber Jens (Albrecht Schuch) und die zum Islam konvertierte Aisha (Lilith Stangenberg), die Reinigungsfrau Christa (Martina Gedeck) und die Friseurin Birgitt (Nastassja Kinski) begegnen sich nachts, sie scheinen ihre Leben unsichtbar zu führen. Ihre Hoffnungen pflegen sie in der Dunkelheit. Jens trifft seine Nachbarin Aisha beim Rauchen auf dem Balkon, ihr Blick über die Stadt gibt dem Film seinen Titel.

Er hat sich gerade mit Aishas Mann Hamed (Adel Bencherif) angefreundet, was seine Gefühle für die schweigsame junge Frau mit den Narben an den Unterarmen nur verkompliziert. Die zarte Romanze zwischen Christa und Birgitt, die sich nach ihrer Schicht im Bahnhofsrestaurant begegnen, beginnt etwas verheißungsvoller, aber ihre sporadischen Treffen wecken Sehnsüchte, die der Realität nicht standhalten.

Zum Film Die stillen Trabanten DE 2022, Regie: Thomas Stuber. Buch: Clemens Meyer, Thomas Stuber. Mit: Albrecht Schuch, Lilith Stangenberg, Martina Gedeck, Nastassja Kinski, Andreas Döhler. 120 Minuten.

„Die stillen Trabanten“ ist ein Film der Stimmungen, weniger der Figure - was bei einem solchen Ensemble doch überrascht. So richtig will man Stars wie Schuch, Hübner und Kinski, die „kleinen Leute“ aus den Geschichten Meyers nicht abnehmen, in denen seine Heimatstadt Leipzig eigentlich auch seit jeher die Hauptrolle spielt.

Als Großstadtporträt ist Stubers Film für deutsche Verhältnisse eindrucksvoll, Kameramann Peter Matjasko vermeidet Plattenbau-Kitsch und setzt auf eine Noir-Atmosphäre. Aber die Schicksale von Meyers Figuren bleiben skizzenhaft. So entsteht zwar kein Pathos, dafür aber Distanz.

Zur Startseite