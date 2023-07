Die Wolf-Biermann-Ausstellung in Berlin Alle frühen Wege führten in die DDR

„Weggerissen wurde der Vater mir, als ich vier Monate alt war. Diesen Schmerz soff ich am Busen meiner Mutter bei der Gestapo in Hamburg“. So beginnt Wolf Biermanns Autobiografie. In einem allerersten gewagten Satz ein ganzes Leben. Der Kummer um seinen Vater, den Hamburger Werftarbeiter, Kommunisten und Juden Dagobert Biermann hat den Sohn zu dem gemacht, was er wurde: „ein frecher Zweifler, dann ein frommer Ketzer, ein tapferer Renegat des Kommunismus“. Zugleich ein Künstler, der bis heute über die derben und zarten Töne auf einzigartige Weise verfügt. Und nicht zuletzt ein Mann, an dessen Lebensgeschichte sich die eines ganzen (Doppel-)Landes erzählen lässt.

Dabei verzichten sowohl der Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum Raphael Gross als auch die Kuratorin der Ausstellung Monika Boll ausdrücklich auf das große Wort, mit Biermanns Ausbürgerung aus der DDR 1976 habe ihr Ende begonnen. Doch es ist nicht einmal eine Übertreibung. Auf die folgende Protestwelle war die Partei- und Staatsführung nicht gefasst. Ein ganzer – fließender – Raum ist ihr gewidmet. Immer mehr Zöglinge der Erziehungsdiktatur DDR – wichtig: auch viele Erzieher, gerade sie – erklärten sich plötzlich für erwachsen, um das nie mehr zurückzunehmen. Nicht wenige sagten: Es geht doch nicht nur um Biermann, es geht um uns!

Die Ausstellung „Wolf Biermann. Ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland“. Eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin, vom 7. Juli 2023 bis zum 14. Januar 2024, eingerichtet auch für Kinder ab 8 Jahren und mit großem Begleitprogramm.

In dieser überaus gelungenen Ausstellung des Deutschen Historischen Museums geht es ausschließlich um Wolf Biermann. Allein das Ausstellungsplakat ist höchst suggestiv: Biermann Mitte der 1970er Jahre auf der menschen- und autoleeren Oranienburger Straße, hinter ihm der Fernsehturm, das Wahrzeichen der DDR, schon ziemlich klein. Und das W von Wolf zuckt wie ein Blitz übers Bild. Wolf ist nicht unbedingt ein jüdischer Vorname. Biermann heißt eigentlich Karl Wolf - nach Vor- und Zunamen des jungen kommunistischen Schusters Karl Wolff aus Altona, der noch bei seiner Hinrichtung im August 1933 Widerstand geleistet hatte.

Mein Junge ist nicht dabei?

Alle Wege schienen den jungen Hamburger bald in die DDR zu führen. Die bauen dort den Sozialismus auf und mein Junge ist nicht dabei? Unvorstellbar für Biermanns Mutter Emma. Gezeigt wird ein Plakat des Deutschlandtreffens der Jugend Pfingsten 1950 in Ost-Berlin, noch ganz in nationalsozialistischer Helden-Bildsprache. Damals hielt Wolf Biermann seine erste Rede: als Hamburger Pionier. Er hätte auch Gitarre spielen dürfen, konnte aber keinen einzigen Griff. Und er teilte einem FDJ-Funktionär mit, dass er nicht marschieren werde. Er nicht, und die anderen Hamburger auch nicht. Das war der sprechende Anfang. Zum Anfang gehört auch eine Hamburger 5 in Mathematik, die Mutter Emma zu dem Ausruf veranlasste: „Dafür ist dein Vater in Auschwitz gestorben, dass du jetzt eine Fünf in Mathe hast!“

Nachzulesen ist der Brief, den Biermanns Mutter Anfang der 1950er Jahre aus Gadebusch bei Schwerin bekam: Man freue sich, der Genossin mitteilen zu dürfen, dass ihr Junge an der dortigen Schule aufgenommen sei. Ein Arbeiterjunge macht Abitur! Was er danach studieren würde, war klar: Politische Ökonomie. Also den gesetzmäßigen Übergang von Kapitalismus zum Sozialismus.

Doch dann kam der junge Wolf Biermann dem Berliner Ensemble und Helene Weigel zu nahe. Zu sehen ist eine wunderbare kleine Szene aus Proben zu Gorkis „Die Mutter“ mit Weigel und dem Regieassistenten Wolf Biermann als Drehorgelspieler. Für Raphael Gross ist es das größte Kleinod der Ausstellung.

Am BE lief man allen möglichen Leuten über den Weg, etwa Hanns Eisler. Biermann spielt dem Komponisten der DDR-Nationalhymne vor und der erkennt augenblicklich das Talent des jungen Mannes. Zu hören ist ein Tonbandmitschnitt, auf dem Eisler ihn dem DDR-Fernsehen vorstellt und Biermann spielt. Solch einzigartige Sequenzen - neben Biermanns Originalinstrumenten natürlich - machen den Reiz dieser klugen Ausstellung aus, die ganz in orange im Kontrast zu fließenden, gebogenen Holzstrukturwänden gehalten ist.

Dem Arbeiterkind eröffnen sich in der DDR Welten, die ihm in Hamburg verschlossen geblieben wären, die es gar nicht gab. Und - das ist das Entscheidende - es weiß sie umgehend mit dem eigenen Talent zu füllen. Großartige Kontraste: Biermanns Aufnahmeantrag in die SED auf zwei engbeschriebenen Seiten. Kein Wort von Lyrik und vom Liedermachen steht darin.

Es folgt Biermanns Auftritt beim Lyrikabend für Junge Talente in der Akademie der Künste im Herbst 1962. Gleich provoziert er einen Skandal mit seinem Gedicht über die alten Genossen. Einer, der immer zu weit geht. Wie sein Vater Dagobert, der bei seiner zweiten Verhaftung durch die Gestapo ergänzte: „Und Jude bin ich auch!“ Als ob Kommunist nicht gereicht hatte. Die späteren Stationen nach 1976 kennen wohl viele, und doch erfährt man sie noch einmal neu: Biermann und die Grünen. Biermann und die Wende 1989. Biermann und das Judentum. Biermann und der Irakkrieg. Biermann im Bundestag zum 25. Jahrestag des Mauerfalls.

Wer mag, kann sich das vierstündige Kölner Konzert 1976 am Geburtstag seines Vaters in voller Länge anhören, vorgetragen vor 8000 Zuschauern von einem Mann, der seit über einem Jahrzehnt nur noch auf der Bühne des eigenen Wohnzimmers gespielt hatte! Seine Chausseestraßen-Plattencover sind ikonografisch geworden: Hier erklärt Biermann sie selbst und man entdeckt garantiert bislang Übersehenes.