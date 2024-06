„Die Würde des Menschen wird Tag für Tag angetastet“ Ein Abend im Zeichen der Menschlichkeit am Berliner Ensemble

Es sei ein geradezu unscheinbar wirkender, aber unfassbar großer Gedanke, betont Michel Friedman wiederholt gegen Ende der Veranstaltung: „Jede:r ist Jemand“, so der Titel des zweiten Solidaritätskonzerts am Berliner Ensemble, das mit namhaften Gästen Dienstagabend ein Zeichen gegen Antisemtismus, Islamophobie und Rassismus setzen wollte. Und nicht nur ein symbolisches Zeichen.

Josefin Platt liest George Taboris „Liebeserklärung“ von 1992 © Moritz Haase

Der Erlös wird gespendet

Künstler und Redner hätten, so Intendant Oliver Reese, auf ihre Gagen verzichtet. Die Würde des Menschen würde Tag für Tag angetastet, „es ist unser Auftrag als Kulturinstitution, diese Gesellschaft dagegen zu verteidigen.“ Der Umsatz des Abends sei an zwei Menschenrechtsorganisationen gegangen: die Gesellschaft für Freiheitsrechte und GermanDream. Im Titel, „Jede:r ist Jemand“, gehe es um die Würde des Menschen, die, so George Tabori in seiner titelgebenden Büchner-Preisrede 1992, niemand recht fassen könne, obwohl sie doch am Anfang des Grundgesetzes steht.

Vielleicht am eindrücklichsten fasst es dennoch Navid Kermani, der seine Rede direkt mit einem starken Bild eröffnet und das Publikum zum tiefen Luftholen veranlasst. Vom Leichnam seines Vaters erzählt er, und vom islamischen Brauch der Leichenwaschung, dem er mit seinem Bruder nachgekommen sei, voll Angst und Unverständnis. Wozu einen leblosen Körper noch pflegen, der bald von Würmern zerfressen wird? Wozu ihm noch Intimität und Zärtlichkeit angedeihen lassen? Das Schöne, sagt Kermani, habe im Tod keinen Sinn. Die beiden Brüder hätten den Vater dennoch gewaschen – ein Schlüsselerlebnis für den Autor.

Navid Kermani und Herta Müller

Die Würde, sagt er, stehe seit 75 Jahren „als Auftrag und Wert am Anfang des Grundgesetzes“, weil es eben die Würde war, die die durchindustrialisierte Tötungsmaschine der Nazis den Menschen absprach. Schon bei der Ankunft in den Lagern wurden sie mit der Tätowiermaschine durchnummeriert, entpersonalisiert, in den Gaskammern wie am Fließband getötet. Nichts sollte von ihnen zurückbleiben, mit dessen Hilfe ihrer hätte gedacht werden können. Jede und jeder einzelne, so Kermani, habe hier systematisch zum Niemand werden sollen.

Jocelyn B. Smith, daneben der Kreuzberger Chor Different Voices of Berlin © Moritz Haase

Die Idee, jemand zu sein, stellt Herta Müller dem Leben im sozialistischen Kollektiv gegenüber. Wie kann man leben, mit dem, was man denkt, ohne es im Kollektiv je aussprechen zu dürfen? Die (Selbst-)Unterdrückung beschreibt sie als Spiegelschrift der Freiheit: Was man im Rahmen des Erlaubten tut, trage in sich, was man alles nicht tun dürfe. Nach außen jemanden darzustellen, der man im Inneren nicht ist – was macht das mit einem und mit der eigenen Würde?

Die schlechte Laune im Sozialismus

Die ewig schlechte Laune im Sozialismus, sagt sie, habe in der Erkenntnis der Würdelosigkeit des eigenen Opportunismus gewurzelt. Später rekurriert Friedman in seiner Rede darauf, wenn er sich wundert, dass heute Menschen, die doch in Freiheit lebten, ausgerechnet den Hass wählen, um ihr Selbst zu bestimmen. Wegen einer kurzfristigen Erkrankung konnte Müller ihre Rede nicht selbst halten – stellvertretend las BE-Mitglied Pauline Knof.

Wie mit Samthandschuhen spielend: Igor Levit © Moritz Haase

Als Solidaritätskonzert wurde der Abend beworben, dessen berührendste und nachdenklich stimmende Augenblicke allerdings den Reden zufielen – auch wenn Michel Friedman die Geduld des nach zweieinhalb Stunden unruhig werdenden Publikums etwas überschätzte, Gäste während seiner Schlussrede vereinzelt den Saal verließen. Vielleicht hätte der musikalische Part der Nachdenklichkeit der Reden etwas mehr entsprechen sollen.

Nachdenklichkeit statt Funkenflug

Der Funke wollte jedenfalls weder bei Jocelyn B. Smith überspringen, die vom Publikum ein Gemeinschaft stiftendes Mitsummen forderte, noch bei Katharine Mehrling, deren Hoffnung, man würde ihre Refrains mitsingen, jäh enttäuscht wurde. Und auch wenn Bettina Wegner mit Karsten Troyke, selbst sichtlich gerührt, auch am Publikum rührte, lag das deutlich zarter tönende Ramal Ensemble, das einen mystizistischen Jazz à la John Surman oder Anouar Brahem spielte, näher an der Stimmung im Saal.

Fast ein wenig unscheinbar erschien und verschwand Starpianist Igor Levit, spielte zur Eröffnung einen allzu nüchternen Schubert (Allegretto D.915), gegen Ende einen verzärtelten, nie aufbrausenden Brahms (Intermezzo op. 118). Ausschließlich Romantik also, im Samthandschuh, die nach Fernem und vielleicht Unerreichbarem strebt, das vor dem Pianisten zugleich greifbar daliegt – er muss es nur spielen. Vielleicht ist ja diese Spannung am Ende die passendste Metapher für das, was so einfach scheint, sich aber immer wieder als so unerreichbar erweist: gelebter Humanismus, gegenseitige Anerkennung unter Menschen.