Die Zukunft der ARD „Wir sind nicht nur reformfähig – wir sind schon mittendrin“

Eine regionalere ARD, mehr digitale Angebote, eine verpflichtende Zusammenarbeit der Anstalten – die Rundfunkkommission wird den öffentlich-rechtlichen Sendern zahlreiche Aufgaben geben. Fühlt sich die ARD überfordert, Herr Gniffke?

Nein, ganz im Gegenteil. All diese Punkte sind wesentliche Bestandteile des Reformprozesses in der ARD. Regionalität stärken, mehr Zusammenarbeit – und all das, um Mittel freizumachen für den Ausbau unserer digitalen Angebote, vor allem mit regionalem Profil. Wir sind nicht nur reformwürdig und reformfähig, wie die Rundfunkkommission festgestellt hat – wir sind schon mittendrin.