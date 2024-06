Die Zukunft der Documenta auf dem Prüfstand Der Kulturausschuss des Bundes gibt sich skeptisch

Als die Documenta gGmbh Anfang Mai in einer Pressemitteilung glücklich ihre neue Struktur bekannt gab mit einem wissenschaftlichen Beirat, einem erweiterten Aufsichtsrat und einem Code of Conduct zumindest für die Organisatoren, wenn auch nicht für die künstlerische Leitung, da herrschte trotzdem keine allgemeine Begeisterung. Das Misstrauen sitzt tief. Man durfte also gespannt sein, wie im Kulturausschuss des Bundes die Documenta-Reform ankommen würde. Dort präsentierte nun Staatsministerin Claudia Roth zusammen mit dem hessischen Kulturminister Timon Gremmels und dem Kasseler Oberbürgermeister Sven Schoeller die Neuorganisation des Kunstevents.

Während es Roth diesmal an ihrer sonst so sprühenden Begeisterung fehlen ließ – kein Wunder, hatte sich doch gerade an ihrer Person viel Ärger entladen über die Versäumnisse der letzten Documenta, die wegen antisemitischer Motive in einigen wenigen Werken und einem heillosen Krisenmanagement in Erinnerung bleiben wird -, gaben sich Timon Gremmels und Sven Schoeller geradezu erfolgsgewiss, die Ausstellung wieder zum Strahlen bringen zu können.

Als persönliche Genugtuung nahm es die Kulturstaatsministerin jedenfalls, wie sie durchblicken ließ, dass nun endlich ein wissenschaftlicher Beirat eingerichtet ist, den sie schließlich damals schon noch vor der Eröffnung angesichts aufkeimender Antisemitismusverdachte gefordert hatte. Gremmels und Schoeller, die bereits für ihr Kommen gelobt wurden, nachdem Vorgänger die Einladung des Kulturausschusses ignoriert hatten, aber wollten das Debakel der Documenta fifteen als Chance begriffen haben: „Aus dem Krisen- zum Beispielfall“, formulierte es der hessische Staatsminister schmissig, damit Kassel „die weltweit bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst“ (Schoeller) erhalten bleibt und sogar Vorbild werden kann.

Diese Zuversicht teilte der Kulturausschuss des Bundes allerdings nicht. In zwei Runden mussten sich das Trio ungemütlichen Fragen der Fraktionsmitglieder stellen. Christiane Schenderlein von der CDU legte gleich den Finger in die Wunde: Wie denn der Bund seine Position durchsetzen wolle, wenn seine zwei entsandten Vertreter jeweils fünf Mitgliedern von Land und Stadt gegenüberstehen? Claudia Roths Antwort, dass eben Einstimmigkeit herbeigeführt werden müsse, klang wenig überzeugend.

Anikó Glogowksi-Merten (FDP) argwöhnte, dass nun ein bürokratisches Monster geschaffen worden sei. Jan Korte (Die Linke) wollte wissen, wer denn das kuratorische Konzept überwachen würde. Awet Tesfaiesus (Die Grünen) machte sich Sorgen um die Balance zwischen Kunstfreiheit und Schutz der Menschenwürde.

Wir wollen, dass die nächste Documenta erfolgreich wird. Timon Gremmels, Hessens Minister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur

„Ein Bekenntnis können wir nicht erzwingen“, stellte Sven Schoeller klar. Dass die künstlerische Leitung drei Monate nach Berufung in einer öffentlichen Veranstaltung jedoch neben ihrem Konzept auch ihr Verständnis von der Achtung der Menschenwürde darstellen soll, wie in den neuen Leitlinien vorgesehen, spricht allerdings eine andere Sprache.

Im Zweifel findet die Documenta ein Jahr später statt

Die beherzte Aussage des Oberbürgermeisters, es gäbe nun einen Werkzeugkasten, wie mit Skandalen umzugehen sei, die es schließlich auch geben müsse, hatte durchaus etwas Mitreißendes. Kassel will sich die Documenta nicht kleinmachen lassen. „Wir haben unser Wissen vermehrt,“ erklärte er und pries die Möglichkeit einer Kontextualisierung, sollte doch ein verdächtiges Werk auftauchen. Abhängen oder in der Ausstellung lassen, seien nicht die einzigen Optionen, betonte Schoeller.

Skepsis klang im Ausschuss auch über den zügigen Zeitplan der Documenta gGmbH an, die bis Herbst eine Berufungskommission berufen will, welche wiederum bis Dezember eine künstlerische Leitung gefunden haben soll, um im Fünf-Jahres-Rhythmus zu bleiben. Da winkte Timon Gremmels schon einmal ab: „Der Termin 2027 ist nicht in Stein gemeißelt. Wir wollen, dass die nächste Documenta erfolgreich wird.“

Mit Spannung wird nun erwartet, wer den Job für die nächste Ausgabe übernehmen mag. Die Organisation ist jedenfalls auf Krisenmanagement eingestellt. Einfacher dürfte es trotzdem nicht werden, angesichts der wachsenden Polarisierung im Kulturbetrieb. Die Ausschussvorsitzende Katrin Budde (SPD) zeigte sich dennoch hoffnungsvoll. „Es wäre schon gut, wenn wir das für Deutschland hinkriegen und das hier gemeinsam schaffen“, gab sie den Gästen aus Hessen mit auf den Weg. Damit war gleich die nächste Einladung zum Vorsprechen im Kulturausschuss ausgesprochen.