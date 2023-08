Digitale Ausstellung „De-Zentralbild“ : Migrant:innen in der DDR erzählen ihre Geschichten

Vertragsarbeiter:innen, in der DDR Geborene, Studierende – von all diesen Menschen gab es abseits der staatlichen Kontrolle auch Privatfotos. Diese Aufnahmen sind jetzt in der Onlineausstellung De-Zentralbild zu sehen. Ein Videobericht.