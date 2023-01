Diversität in Film und TV Es ist noch viel Luft nach oben

Ein ungeschriebenes Gesetz der Film- uns Fernsehbranche lautete jahrzehntelang: Queere Figuren sterben am Ende – und zwar meistens keines natürlichen Todes. Falls sie überleben, sind sie todunglücklich. Diese Zeiten sind vor allem für schwule Charaktere längst vorbei. So durften sich in jüngster Zeit zum Beispiel in der britischen Serie „Heartstopper“ oder dem Hollywoodfilm „Love, Simon“ Jungs ohne fatale Folgen ineinander verlieben.

Die schwule Rom-Com „Bros“ hatte sogar eine ausschweifende Happy End-Sequenz. Bei lesbischen Frauen läuft es in Liebesdingen wechselhaft wie etwa in „Ammonite“, „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ oder „Happiest Season“, aber immerhin: Alle Figuren überleben.

Bei der Repräsentanz von trans Charakteren hat sich etwas dank Serien wie „Orange is the new black“ oder „L-Word: Generation Q“ einiges getan. Allerdings gibt es weiterhin kaum große Kino-Produktionen mit zentralen trans Figuren, die auch von trans Schauspieler*innen gespielt werden. Das 2018 mit dem Auslandsoscar (und vorher mit dem Berlinale-Teddy) ausgezeichnete chilenische Drama „Eine fantastische Frau“ ist eine der wenigen Ausnahmen.

Daran sieht man: Das Bemühen um mehr Diversität in der Film- und TV-Branche ist ein kontinuierlicher Prozess – nichts das jemals abgeschlossen wäre. Es muss ständig weiter daran gearbeitet werden. Wie viel noch zu tun bleibt, lässt sich auch daran ablesen, wie häufig nicht-weiße Schauspieler*innen in deutschen Produktionen immer noch Kriminelle spielen. Ein Elyas M’Barek, der inzwischen ganz verschiedene Rollen bekommt, reicht da längst nicht.

Noch unbefriedigender ist die Situation, wenn es um die Darstellung von Figuren mit Behinderungen geht. Kaum einmal stehen sie im Mittelpunkt der Handlung – und auch hier werden die wenigen Rollen, die es gibt, oft von Nicht-Betroffenen gespielt.

Es ist schön zu hören, dass Schauspieler Tan Çağlar der Branche im Tagesspiegel-Interview bescheinigt, inzwischen aufgewacht zu sein. Hoffentlich nickt sie nicht gleich wieder ein. Denn damit das Argument „Es gibt nicht genug Schauspieler*innen, die wir casten könnten“ verschwindet, braucht der Nachwuchs mehr Vorbilder.

