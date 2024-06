Doku über die Tour de France „Überleben ist alles“

Die Tour de France ist das größte Straßen-Radrennen der Welt. Es dürfte sich kaum jemand finden, der diese Aussage in Zweifel zieht. Dennoch wird Netflix auch in der zweiten Staffel der Doku-Serie „Tour de France: Im Hauptfeld“ (acht Episoden, ab 11. Juni) nicht müde, gerade diesen Aspekt der Frankreich-Rundfahrt mit markig-martialischen Zitaten zu betonen. „Es ist mörderisch und brutal. Man opfert Leben und Familie“, sagt einer der 176 Fahrer, der im vergangenen Jahr an der 110. Austragung der Tour de France teilgenommen hat. Oder wie es einer der 22 Teamchefs ausdrückt: „Jeder sollte für einen Etappensieg töten wollen.“ Damit ist er nicht allein. „Wenn sie dich killen können, tun sie es“, unterstreicht ein anderer Teamchef dieses Menetekel.