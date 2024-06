Edmund de Waal in der Galerie Max Hetzler Briefe aus einer zerbrochenen Welt

Seit acht Jahren gehört Edmund de Waal zum Künstlerstamm der Galerie Max Hetzler. In ihren Charlottenburger Dependancen in der Giesebrecht- und der Goethestraße mit den schönen Räumen und klaren Proportionen hatte er bisher sicheres Terrain.

Die Potsdamer Straße als weiterer Standort, wo früher die Tagesspiegel-Rotation stand und täglich Zeitungen produziert wurden, aber stellt durch die lange Halle und gigantisch hohe Decke eine ganz andere Herausforderung dar, egal ob für Malerin, Bildhauer oder Fotograf. De Waals zarte Keramiken aber haben es nochmals schwerer gegen die Macht der Räumlichkeiten anzukommen.

„letters home“, die dritte Berliner Ausstellung des 1964 in Nottingham geborenen Künstlers, besteht das Kräftemessen jedoch bravourös, nicht zuletzt durch eine Überraschung in den Dimensionen. De Waal ist bekannt für seine schlichten, feinen Gefäße in weiß und schwarz, die er in kleinen Gruppen intervallartig auf schmalen Regalen in Vitrinen zu platzieren pflegt.

Es muss nicht immer alles lesbar sein. Keramikkünstler Edmund de Waal

Wie Noten einer Komposition oder Worte eines Gedichts stehen die schlichten konischen Objekte aufgereiht hinter Glas, dann und wann schiebt sich ein Stück Silberblech dazwischen; jedes Brett bildet eine Zeile. Seine Ausstellungen scheinen deshalb immer von nicht hörbarer Musik erfüllt oder stumm rezitierten Gedichten.

Neun mannshohe, schwarz gebrannte Steingutgefäße

Miniatur-Installationen hinter Vitrinenglas gibt es auch diesmal, doch um Keramiken ergänzt, die man bei de Waal nicht für möglich gehalten hätte. Neun mannshohe, schwarz gebrannte Steingutgefäße verteilen sich in dem von Licht durchfluteten Saal. In der Mitte ist ein schwarzer Pavillon platziert, der an ein Teehaus erinnert.

Es sind die größten Keramiken, die de Waal bisher geschaffen hat. Eine dänische Werkstatt ermöglichte ihm, die bis zu 1,80 Meter hohen Gefäße zu brennen, die überdimensionalen Teedosen mit Deckel gleichen.

Für diejenigen, die den Druckereibetrieb in der Potsdamer Straße noch erlebt haben, stellt sich sofort eine Verbindung zu den Walzen der Rotation her, die sich hier einst in Höchstgeschwindigkeit drehten. Nur waren diese Rollen horizontal in Stellung gebracht und cremeweiß, bevor Druckerschwärze das Papier mit Artikeln befüllte.

Von ohrenbetäubenden Lärm zu Stille und Einkehr

Der Gegensatz könnte nicht größer sein: einst der ohrenbetäubende Maschinenlärm, die rasende Multiplikation von Nachrichten aus aller Welt, und heute die von Edmund de Waals Arbeiten ausgehende Stille und Einkehr.

Text liefert der britische Künstler ebenfalls, wenn auch nur in Fragmenten. In die gewaltigen Gefäße sind kaum entzifferbare Worte eingeritzt. De Waal trug sie vor dem Brennen auf, als das Material noch weich war, verwischte sie wieder, setzte neu an. Auf fast allen neun Behältnissen aber lässt sich das Wort Elegie lesen, manchmal auch eine römische Zahl.

Einatmen, ausatmen: Für Edmund de Waal umfasst jedes Gefäß einen Atemzug. © Holger Niehaus

Die Keramiken sind Rilkes Duineser Elegien gewidmet, die für de Waal eine besondere Bedeutung besitzen. Mit Kohle hat er außerdem Paul Celans Gedicht „Fadensonnen“ an die Wand geschrieben und es ähnlich verunklärend wie bei den Großkeramiken wieder verwischt, so dass nur einzelne Worte zu entziffern sind.

„Es muss nicht immer alles lesbar sein“, erklärt der Künstler am Morgen nach der Eröffnung dem Publikum, das durch den strömenden Regen zu seiner Lesung gekommen ist.

Keramikkünstler de Waal ist ein Doppeltalent

De Waals Vortrag ist eine Mischung aus Lebensbericht, Blick in die Werkstatt und Poetikvorlesung ähnlich seiner Lecture zwei Tage zuvor in der American Academy am Wannsee. Wieder lauschen ihm seine Zuhörer gebannt. De Waals Eloquenz, die feine britische Art seiner Rede bei gleichzeitiger emotionaler Bestürmung versetzen das Publikum fast in Trance.

Der Künstler ist ein Doppeltalent. Seinen Keramiken befinden sich in großen internationalen Sammlungen, ausgestellt hat er im British Museum in London, in der Frick Collection in New York, dem Kunsthistorischen Museum in Wien oder im Japanischen Palais in Dresden.

Noch bekannter wurde er allerdings als Autor des 2010 erschienenen Weltbestsellers „Der Hase mit den Bernsteinaugen“. Darin beschreibt er ausgehend von einer Netsuke-Figur – eben jenes kleinen aus Elfenbein geschnitzten Hasen – das Schicksal seiner von den Nationalsozialisten aus Wien vertriebenen Familie.

Zur Ausstellung Edmund de Waal: letters home in der Galerie Max Hetzler, Potsdamer Str. 77-87, bis 10. August; Di bis Sa 11-18 Uhr.

De Waal hatte nach dem Tod seines in Japan lebenden Onkels Iggie, den er als junger Mann während der Ausbildung zum Keramiker regelmäßig besuchte, eine ganze Netsuke-Sammlung geerbt und sich damit auferlegt, die Geschichte seiner jüdischen Familie zu rekonstruieren.

Sie führt nach Odessa, woher die Ephrussis als Weizenbarone ursprünglich stammten, nach Wien, wo sie als Bankiers am Ring ein prächtiges Palais erbauten und de Waals Vater geboren wurde, bis nach Paris, wo ein weiterer Zweig der Familie ein ebenso legendäres Stadtpalais bewohnte. Der erste Sekretär von Charles Ephrussi war Marcel Proust, der ihn als Vorbild für die Figur des Charles Swann in seiner „Suche nach der verlorenen Zeit“ nahm.

Tragödie, Verlust und Trauma sind bei de Waals Auftritten stets zu spüren

Wenn Edmund de Waal also von seinen Vorfahren spricht, dann ist es immer auch die Geschichte einer Tragödie, die Erzählung eines Verlustes. Diese Belastung und der gleichzeitige Wunsch, trotzdem davon zu erzählen, um das Trauma zu überwinden, ist bei de Waals Auftritten stets zu spüren.

Der große schlanke Mann mit den grauen Haaren und der eckigen Brille gerät immer wieder ins Stocken, muss sich fassen. Die untergegangene Welt, das Leiden der Verfolgung manifestiert sich auch in seiner Person. 2018 war der Künstler als Redner zum Berliner Festakt eingeladen anlässlich 20 Jahre Washingtoner Prinzipien, welche die Restitution jüdischen Raubguts international regeln. Sein Auftritt fesselte den großen Saal im Haus der Kulturen der Welt.

In der gewaltigen Halle stand einst die Rotation des Tagesspiegels. © Edmund de Waal, courtesy the artist and Galerie Max Hetzler, Berlin | Paris | London | Marfa

Auch in der American Academy und der Galerie Hetzler herrscht betroffene Stille, als der Künstler über seine Faszination für beschädigte Gegenstände spricht, die er sammelt. 2010 erwarb er die zerbrochenen Teile des Meißener Porzellans der Dresdner Familie von Victor Klemperer und ließ einen Teller in japanischer Reparaturtechnik wieder zusammensetzen: Das Bild der beiden von Insekten umschwirrten Vögel auf einem Zweig durchzieht nun goldene Spuren.

In der Galerie Hetzler trägt de Waal „Fadensonnen“ von Paul Celan vor, der nach dem Krieg die geborstenen Teile der deutschen Sprache in Gedichten wieder zusammenzufügen. Seine Verse hätten ihn das Ein- und Ausatmen gelehrt, erzählt de Waal, das auch für seine Gefäße so wichtig sei. Jede Form umfasse einen Atemzug.

Mit dem gleichen Rhythmus säße er in seinem Atelier, erschaffe an der Drehscheibe eine Keramik nach der anderen. Dazu hört er die Goldberg-Variationen, manchmal schaut ihm der Hund dabei zu.

Zum Abschluss seines Vortrags ermuntert der Künstler das Publikum, mit den Fingern über die großen schwarzen Gefäße in der Galerie zu fahren und in sie hineinzuhorchen. Vorsichtig tasten sich die ersten heran. Laut wird es an diesem Morgen nicht mehr.